Brasil vs. Haití: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

La Selección Brasil, reforzada anímicamente por el regreso de Neymar tras un mes lesionado, encara este viernes a Haití en Filadelfia, donde los caribeños pondrán a prueba la frágil defensa del equipo de Carlo Ancelotti.

La 'canarinha' está obligada a mejorar su imagen después de un pobre empate contra Marruecos (1-1) en la jornada inaugural del Grupo C del Mundial 2026, que lidera Escocia después de sudar la gota gorda para imponerse por la mínima a 'Les Grenadiers' (0-1).

El combinado 'verdeamarelo' estuvo espeso de ideas en ataque y blando en defensa. Solo Vinícius Júnior salvó el mal debut de la pentacampeona del mundo.

Brasil vs. Marruecos en Mundial 2026 AFP

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia se espera que Carlo Ancelotti haga retoques, aunque reina el misterio.



El técnico italiano guardó con celo el once frente a Marruecos y solo se lo comunicó a los jugadores poco antes del partido.

Publicidad

Las especulaciones corren a rienda suelta, aunque el entrenamiento del miércoles dejó una pista difusa. A uno de los miembros de la comisión técnica se le vio cargar una pizarra con el posible dibujo inicial: 4-2-4.

Danilo podría ocupar el lateral diestro en detrimento de Roger Ibáñez. Fabinho y Danilo Santos aspiran a sentar a Casemiro, el gran señalado. Y Luiz Henrique y Matheus Cunha confían en acompañar a Vinícius y Raphinha arriba.

Publicidad

El extremo del Barcelona, discreto en el primer duelo, entrenó al margen el martes, aunque al día siguiente trabajó al mismo ritmo que el resto.

Al menos Neymar está de vuelta, o casi. El 10 ha quemado varias etapas esta semana en su proceso de recuperación de la lesión muscular en el gemelo derecho, que le ha mantenido un mes de baja.

El martes se ejercitó por primera vez sobre el césped en solitario y el miércoles se incorporó a la dinámica de grupo. No obstante, será muy difícil que juegue el viernes, con lo que se reservaría para el último partido de la fase de grupos frente a Escocia.

Con todo, la mayor preocupación de 'Carletto' es la defensa. Brasil no deja su portería a cero desde el 15 de noviembre de 2025. A partir de ahí, ocho tantos en contra en seis partidos.

Publicidad

La 'seleção' no veía su portería perforada en seis compromisos consecutivos desde finales de 2019.

Intentará detener esa racha contra Haití, una selección hermanada con Brasil y en éxtasis por disputar una fase final de un Mundial 52 años después.

Publicidad

No ha sido nada fácil el camino del combinado caribeño.

Tuvieron que jugar toda la fase de clasificación lejos de su país, devastado por la violencia y la pobreza; se impusieron a rivales más fuertes, como Costa Rica, y, ya en Estados Unidos, dieron la cara ante Escocia.

La afición, incluso, se sintió muy perjudicada en el debut por el árbitro y hay peticiones en internet que han reunido 100.000 firmas en dos días para exigir a la FIFA que repita el duelo con los escoceses, según la prensa local.

Lo que Brasil no puede esperar es que se repitan los marcadores de sus dos últimos enfrentamientos con 'les grenadiers': 7-1 y 6-0.

Publicidad

Escocia vs Haití por el Mundial 2026 - Foto: AFP

Haití, a desafiar a la 'canarinha'

Publicidad

El elenco que dirige el excentrocampista francés Sébastien Migné, diseñado para defender y salir al contragolpe, ya no es aquella selección semiprofesional que encajaba goleadas por norma.

Hoy la plantilla está compuesta por futbolistas que militan en clubes, modestos en su gran mayoría, de Europa, Norteamérica y Oriente Medio.

Destaca entre todos ellos la leyenda Duckens Nazon, máximo goleador histórico de la selección haitiana, y el central Ricardo Adé, de Liga de Quito.

El lateral Carlens Arcus, que viene de cuajar una buena temporada con el Angers francés, también puede sorprender desde la banda derecha. El último gran 'fichaje' ha sido el delantero del Sunderland Wilson Isidor, formado en las categorías inferiores de Francia y nacionalizado haitiano.

Publicidad

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro (o Fabinho), Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha (o Igor Thiago).

Publicidad

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Haití: Placide; Martin Expérience, Delcroix, Ricardo Adé, Carlens Arcus; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.

Seleccionador: Sébastien Migné.

Brasil vs. Haití: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026