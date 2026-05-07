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Gol Caracol  / Fede Valverde terminó en el hospital por pelea con Tchouaméni; escándalo en el Real Madrid

Fede Valverde terminó en el hospital por pelea con Tchouaméni; escándalo en el Real Madrid

Este fue el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles de Real Madrid se encararon después de una acción de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Foto: Getty Imágenes

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