Giro de Italia 2026: listado completo y dorsales de los ciclistas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este miércoles 6 de mayo las emociones del ciclismo se vivirán en el Giro de Italia o 'corsa rosa' como es popularmente conocida. Son varias las estrellas que acudirán a la carrera y por eso repasamos nombres y dorsales de todos los ciclistas de los equipos.
Listado de todos los corredores:
Alpecin Premier Tech
Bahrain Victorious
Bardiani CSF 7 Saber
21 Filippo Magli
22 Martin Marcellusi
23 Luca Paletti
24 Vicente Rojas
25 Manuele Tarozzi
26 Nikita Tsvetkov
27 Filippo Turconi
28 Enrico Zanoncello
Decathlon CMA CGM Team
Publicidad
31 Felix Gall
32 Tobias Lund Andresen
33 Tord Gudmestad
34 Gregor Mühlberger
35 Oliver Naesen
36 Rasmus Søbjerg Pedersen
37 Callum Scotson
38 Johannes Staune-Mittet
EF Education - EasyPost
Publicidad
41 Jefferson Alexander Cepeda
42 Samuele Battistella
43 Markel Beloki
44 Madis Mihkels
45 Darragh Rafferty
46 James Shaw
47 Michael Valgren
48 Jardi Christiaan Van Der Lee
Groupama - FDJ United
51 Rémi Cavagna
52 Cyril Barthe
53 Axel Huens
54 Johan Jacobs
55 Josh Kench
56 Paul Penhoët
57 Rémy Rochas
58 Brieuc Rolland
Lidl - Trek
Publicidad
61 Giulio Ciccone
62 Simone Consonni
63 Derek Gee-West
64 Amanuel Ghebreigzabhier
65 Jonathan Milan
66 Matteo Sobrero
67 Tim Torn Teutenberg
68 Max Walscheid
Lotto Intermaché
Publicidad
71 Arnaud De Lie
72 Toon Aerts
73 Simone Gualdi
74 Milan Menten
75 Lorenzo Rota
76 Jonas Rutsch
77 Joshua Giddings
78 Lennert Van Eetvelt
Movistar Team
81 Enric Mas
82 Orluis Aular
83 Iván García Cortina
84 Juan Pedro López
85 Lorenzo Milesi
86 Nelson Oliveira
87 Javier Romo
88 Einer Rubio
Netcompany INEOS
Publicidad
91 Egan Bernal
92 Thymen Arensman
93 Filippo Ganna
94 Jack Haig
95 Magnus Sheffield
96 Embret Svestad-Bårdseng
97 Connor Swift
98 Ben Turner
NSN Cycling Team
Publicidad
101 Alessandro Pinarello
102 Jan Hirt
103 Ryan Mullen
104 Nick Schultz
105 Dion Smith
106 Jake Stewart
107 Corbin Strong
108 Ethan Vernon
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
111 Sjoerd Bax
112 Fabio Christen
113 David De La Cruz
114 Mark Donovan
115 David González
116 Chris Harper
117 Matteo Moschetti
118 Nickolas Zukowsky
Red Bull - BORA - hansgrohe
Publicidad
121 Jai Hindley
122 Giovanni Aleotti
123 Nico Denz
124 Gianni Moscon
125 Giulio Pellizzari
126 Mick Van Dijke
127 Aleksandr Vlasov
128 Ben Zwiehoff
Soudal Quick-Step
Publicidad
131 Paul Magnier
132 Ayco Bastiaens
133 Gianmarco Garofoli
134 Andrea Raccagni Noviero
135 Jasper Stuyven
136 Fabio Van Den Bossche
137 Dries Van Gestel
138 Filippo Zana
Team Jayco AlUla
141 Ben O'Connor
142 Pascal Ackermann
143 Koen Bouwman
144 Robert Donaldson
145 Felix Engelhardt
146 Alan Hatherly
147 Christopher Juul-Jensen
148 Andrea Vendrame
Team Picnic PostNL
Publicidad
151 Warren Barguil
152 Timo De Jong
153 Sean Flynn
154 Chris Hamilton
155 Gijs Leemreize
156 Tim Naberman
157 Frank Van Den Broek
158 Casper Van Uden
Team Polti VisitMalta
Publicidad
161 Mattia Bais
162 Ludovico Crescioli
163 Giovanni Lonardi
164 Mirco Maestri
165 Andrea Mifsud
166 Thomas Pesenti
167 Diego Pablo Sevilla
168 Alessandro Tonelli
Team Visma | Lease a Bike
171 Jonas Vingegaard
172 Victor Campenaerts
173 Wilco Kelderman
174 Timo Kielich
175 Sep Kuss
176 Bart Lemmen
177 Davide Piganzoli
178 Tim Rex
Tudor Pro Cycling Team
Publicidad
181 Michael Storer
182 Will Barta
183 Robin Froidevaux
184 Fabian Lienhard
185 Luca Mozzato
186 Mathys Rondel
187 Florian Stork
188 Larry Warbasse
UAE Team Emirates - XRG
Publicidad
191 Adam Yates
192 Igor Arrieta
193 Mikkel Bjerg
194 Jan Christen
195 Jhonatan Narváez
196 Marc Soler
197 António Morgado
198 Jay Vine
Unibet Rose Rockets
201 Dylan Groenewegen
202 Hartthijs de Vries
203 Matyáš Kopecký
204 Tomás Kopecký
205 Lukáš Kubiš
206 Niklas Larsen
207 Wout Poels
208 Elmar Reinders
Uno X Mobility
Publicidad
211 Markus Hoelgaard
212 Ådne Holter
213 Johannes Kulset
214 Fredrik Dversnes Lavik
215 Andreas Leknessund
216 Erlend Blikra
217 Sakarias Koller Løland
218 Martin Tjøtta
XDS Astana
Publicidad
221 Davide Ballerini
222 Alberto Bettiol
223 Arjen Livyns
224 Harold Martín López
225 Matteo Malucelli
226 Christian Scaroni
227 Thomas Silva Guillenmo
228 Diego Ulissi