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Luto en la Selección Colombia, por fallecimiento de cercano familiar, de jugador en la 'tricolor'

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó hace un par de horas la lamentable noticia. "Expresamos el más sentido pésame", citaron.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de jun, 2026
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James Rodríguez y Juan Camilo Portilla
James Rodríguez y Juan Camilo Portilla
AFP

Hace un par de horas se conoció lamentable noticia, que golpeó la interna en la Selección Colombia, a días de volver a hacer su aparición en la Copa del Mundo 2026.

Y es que, según lo informó la Federación Colombiana de Fútbol a través de un comunicado; uno de los convocados por Néstor Lorenzo para disputar el certamen mundialista, sufrió la difícil pérdida de un familiar: "La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla".

"En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero. Desde la FCF, extendemos un fuerte abrazo de solidaridad y cariño a todos quienes lo conocieron", indicó la Federación a través de sus canales oficiales, dejando emotivo mensaje para el jugador y sus familiares, debido a esta lamentable noticia.

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