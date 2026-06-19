Brasil intentó desde el inicio del encuentro, con toda su artillería en el ataque, insistiendo por las bandas y en el centro del área haitiana.

Hasta que, a eso de los 23 minutos; Vinícius Júnior sacó un potente remate, que el guardameta rival no pudo contener en sus manos. Es más, dejó el rebote ahí en su propia área.

Evidentemente, esto lo iba a aprovechar Cunha, quien solo tuvo que definir frente al arco, con un sutil remate, para poner el 1-0 parcial.

Vea el gol de Matheus Cunha en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026:

¡GOL DE BRASIL!



Matheus Cunha puso el 1-0 de la Canarinha frente a Haití. pic.twitter.com/ziyC4k90vm — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026