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Gol Caracol  / Vea el gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

Vea el gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

El atacante brasileño se 'estrenó' en el certamen mundialista, aprovechando un rebote que le quedó de frente, para sellar el 1-0 parcial a favor de la 'canarinha'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Matheus Cunha festejando gol con la Selección de Brasil, en el Mundial 2026.
Matheus Cunha festejando gol con la Selección de Brasil, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Brasil intentó desde el inicio del encuentro, con toda su artillería en el ataque, insistiendo por las bandas y en el centro del área haitiana.

Hasta que, a eso de los 23 minutos; Vinícius Júnior sacó un potente remate, que el guardameta rival no pudo contener en sus manos. Es más, dejó el rebote ahí en su propia área.

Acción de juego en el encuentro entre Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026.
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Arquero de marruecos, Angus Gunn vs Escocia
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¡Gigante! Angus Gunn salvó a Escocia con una atajada espectacular ante Marruecos

Evidentemente, esto lo iba a aprovechar Cunha, quien solo tuvo que definir frente al arco, con un sutil remate, para poner el 1-0 parcial.

Vea el gol de Matheus Cunha en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026:

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