Brasil siguió de largo y, después de abrir el marcador pasados los veinte minutos de juego; Cunha volvió a reportarse con otra gran anotación.
Después de un pase filtrado, el atacante brasileño buscó el balón al espacio, controló el esférico, se perfiló y luego sacó un remate inatajable para el guardameta haitiano.
Vea el segundo gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026:
¡GOLAZO DE BRASIL!— DSPORTS (@DSports) June 20, 2026
Matheus Cunha se escapó y selló el 2-0 ante Haití. pic.twitter.com/MktN9xek0e
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