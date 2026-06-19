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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

Cunha le repitió la 'dosis' a los haitianos y, con un remate fuerte y bien colocado a la parte de arriba; el delantero brasileño sentenció su doblete en el encuentro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Matheus Cunha festejando su doblete, en el Mundial 2026.
Matheus Cunha festejando su doblete, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Brasil siguió de largo y, después de abrir el marcador pasados los veinte minutos de juego; Cunha volvió a reportarse con otra gran anotación.

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Después de un pase filtrado, el atacante brasileño buscó el balón al espacio, controló el esférico, se perfiló y luego sacó un remate inatajable para el guardameta haitiano.

Vea el segundo gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026:

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