Brasil siguió de largo y, después de abrir el marcador pasados los veinte minutos de juego; Cunha volvió a reportarse con otra gran anotación.

Después de un pase filtrado, el atacante brasileño buscó el balón al espacio, controló el esférico, se perfiló y luego sacó un remate inatajable para el guardameta haitiano.

Vea el segundo gol de Matheus Cunha, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026: