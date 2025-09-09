Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / Graves incidentes en etapa que ganó Egan Bernal; choques entre manifestantes y Policía

Graves incidentes en etapa que ganó Egan Bernal; choques entre manifestantes y Policía

Los hechos hicieron que la jornada del martes 9 de septiembre en la Vuelta a España 2025 se recortara debido a la alteración del orden que hubo en los últimos 3 kilómetros de la fracción.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:19 p. m.
Comparta en:
Vuelta a España 2025: incidentes en etapa 16.jpg
Bloqueos en meta de manifestantes propalestinos hicieron recortar la etapa 16.
Imagen: TVE.