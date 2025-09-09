Graves incidentes en etapa que ganó Egan Bernal; choques entre manifestantes y Policía

Las cargas policiales y la decisión de la organización de neutralizar la carrera a 8 kilómetros de la línea de meta marcaron la decimosexta etapa de la ronda ibérica, que se disputó este entre las localidades de Poio y Mos.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional tuvieron que intervenir debido a la manifestación de numerosas personas que se concentraron en el Alto de San Cosme, donde estaba previsto el arribo, para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España.

Incidentes con manifestantes en Vuelta a España, etapa 16

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes provocaron que a falta de 15 kilómetros para la meta y cuando el español Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal marchaban escapados, la organización anunciara que "debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta".

Particularmente, no se produjeron detenciones, pese a que varios de los manifestantes propalestinos chocaron con los agentes, derribaron árboles sobre la vía y se tomaron la carretera por donde debían pasar los pedalistas.

Triunfo de Egan Bernal en Vuelta a España

Egan Bernal se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 después de meterse en la fuga del día y lanzar fuertes arrancones en el tramo final, ataques a los que solo pudo responder el local Mikel Landa, que fue segundo.

Lo particular fue que el zipaquireño se adjudicó el triunfo sin darse cuenta debido a que el trazado se redujo 8 kilómetros por los bloqueos de los manifestantes propalestinos y no hubo línea de llegada ni señalización clara para los ciclistas.