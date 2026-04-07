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Gol Caracol  / Ciclismo  / La insólita razón por la que se retrasó el inicio de la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco

La insólita razón por la que se retrasó el inicio de la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco

De no creer lo que pasó en la segunda jornada de la Vuelta al País Vasco 2026, todo "por culpa" del líder, Paul Seixas, y nadie se había dado cuenta de ello.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Paul Seixas, ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, es el líder de la Vuelta al País Vasco 2026, tras la etapa 2
Paul Seixas, ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, es el líder de la Vuelta al País Vasco 2026, tras la etapa 2
AFP

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