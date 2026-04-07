La insólita razón por la que se retrasó el inicio de la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco

El líder de la Vuelta al País Vasco, Paul Seixas, apareció seis minutos más tarde de lo previsto en la salida de la prueba en Pamplona, lo que retrasó la salida de la etapa 2 que estaba programada para las 13:03 horas.

Todos los ciclistas esperaban junto a los Corrales del Gas, antes de encarar la cuesta de Santo Domingo, cuando el speaker de la prueba llamaba al líder a su puesto para la foto junto a las autoridades.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ya había cortado la cinta de inicio de carrera, pero la foto se ha tenido que repetir cuando Seixas ha llegado a la cabeza de carrera junto con el resto de corredores destacados.

Paul Seixas, ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team, en la Vuelta al País Vasco 2026 AFP

Antes de la salida, el alcalde de Pamplona señaló que esta prueba en la capital navarra "se sigue con mucho interés. Lo que genera una fiesta y es espectáculo. Para nosotros que salga desde Pamplona es un honor porque Pamplona es la capital".

