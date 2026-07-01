La sentencia de Egan Bernal a días del inicio del Tour de Francia; en Ineos no se aceleran

El colombiano Egan Bernal aseguró que su papel en el Tour de Francia, que se lanza este sábado desde Barcelona, no se centrará en ganar la clasificación general y que perseguirán sumar victorias de etapa.

"Nuestro papel no va a ser tanto luchar por la general, creo que estamos más para ganar etapas. Tenemos un equipo muy fuerte, con mucha experiencia, que se desenvuelve bien en etapas indicadas técnicamente", aseguró el ganador de la edición de 2019.

"Vamos a intentar aprovechar eso, venimos con la mente puesta en la contrarreloj por equipos (de este sábado en Barcelona) y luego estar presentes y tratar de seguir los instintos en ciertos momentos", aseguró el colombiano.

Bernal señaló que el hecho de haber disputado el Giro de Italia no le impedirá perseguir esos objetivos.



"Creo que podemos hacer muchas cosas buenas si simplemente disfrutamos de la carrera y eso es lo que planeamos hacer", dijo.

Egan Bernal, ciclista colombiano que estará en el Tour de Francia. Foto: AFP

Publicidad

La explicación de la ausencia de una figura del Ineos

El director deportivo del Ineos, Geraint Thomas, justificó la ausencia del español Carlos Rodríguez en el equipo que afrontará el Tour de Francia por "el equilibrio" del equipo, al tiempo que señaló que siguen contando con él para otros objetivos de la temporada.

Publicidad

"El motivo fue más bien el equilibrio general del equipo, con el que buscamos ser competitivos durante toda la carrera en todos los terrenos. Por eso tomamos esa decisión basándonos en esos objetivos", aseguró el británico, que debuta al frente del Ineos un año después de haber puesto fin a su carrera como ciclista.

Thomas, que la pasada campaña corrió el Tour de Francia con Rodríguez como jefe de filas, aseguró que el hecho de haber sido compañeros hizo más difícil tomar la decisión de haberle dejado fuera y señaló que el corredor estará "muy decepcionado" por no formar parte del once que se lanzará este sábado desde Barcelona.

Pese a ello, Thomas afirmó que la ausencia de Rodríguez no significa que el Ineos haya perdido la confianza en el corredor, al que asignarán otros objetivos en lo que resta de temporada.

"Sigue siendo un activo importantísimo para este equipo, todavía tiene un papel que desempeñar y un gran año por delante. Sigue siendo parte de nuestras ambiciones", aseguró el ganador del Tour de 2018.

