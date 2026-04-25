Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Lieja-Bastoña-Lieja 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la carrera con Bernal, Pogacar y Evenepoel

Lieja-Bastoña-Lieja 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la carrera con Bernal, Pogacar y Evenepoel

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo la edición 112° de la Lieja-Bastoña-Lieja con un gran cartel de ciclistas: Egan Bernal, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Paul Seixas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de abr, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.
Egan Bernal, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad