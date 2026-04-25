Lieja-Bastoña-Lieja 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la carrera con Bernal, Pogacar y Evenepoel

El esperado primer enfrentamiento cara a cara entre Pogacar, Seixas y Evenepoel tendrá lugar este domingo en el cuarto monumento de la temporada, la 112 edición de la "Decana" Lieja-Bastoña-Lieja que cerrará la temporada de primavera, donde el espectáculo está servido en 259,9 km de recorrido por Las Ardenas.

Sobran alicientes para la Lieja 2026. El mundo del ciclismo cuenta las horas para ver en acción el duelo entre dos ilustres y un recién llegado a la alta jerarquía. El número uno, triple vencedor, Tadej Pogacar (UAE), aspirante a igualar las cuatro coronas del español Alejandro Valverde y ponerse a una de su referencia histórica, Eddy Merckx, que ganó 5.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Getty Images.

Pogacar por un paso más hacia Merckx

Los galones de rey de la Lieja van a estar discutidos. Pogacar ha logrado victorias en Strade Bianche, San Remo y Flandes, y solo cedió en la Roubaix ante Wout van Aert. El fenómeno esloveno quiere el póker en Lieja, pero esta vez la competencia será más dura que nunca.

No estará en la salida Van Aert; tampoco Van der Poel, pero el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora) llega en forma, como demostró ganando la Amstel. Además el exfutbolista juega en casa y quiere apuntarse su triplete en Lieja.



Al dúo se une la nueva estrella francesa: Paul Seixas (Decathlon), el mismo que deslumbró en la Itzulia y se llevó con enorme autoridad la Flecha Valona en su debut. Con 19 años llega imparable, y ya ha ilusionado a toda Francia incluso como baza para el Tour.

Publicidad

El trío de candidatos tampoco lo tendrán fácil ante un ramillete de aspirantes de calidad. Al frente de ellos el británico Thomas Pidcock, plata en 2023, que llega de afilar la forma en el Tour de los Alpes. Por la vertiente francesa se esperan sorpresas con Vauquelin, Lenny Martínez y Gregoire. El Lidl Trek asoma con las bazas de Ciccone, segundo en 2025 y Skjelmose.

Además no conviene descartar las opciones del irlandés Ben Healy, con experiencia en la prueba, tercero el año pasado, o del siempre combativo noruego Tobias Halland Johannessen, siempre entre los mejores.

Publicidad

Sobre los representantes españoles, Movistar presentará una formación donde las referencias serán el belga Cian Uitjdebroeks, Iván Romeo, y Roger Adriá. En las filas del Cofidis Alex Aranburu e Ion Izagirre, séptimo en la Flecha Valona, serán las opciones, y en el Bahrain estará Pello Bilbao.

Además habrá otros 3 equipos españoles en liza, Caja Rural Seguros RGA, Kern Pharma y Burgos Burpellet BH, todos con la intención de buscar protagonismo en la habitual fuga del día.

Paul Seixas, ciclista francés. Getty Images.

La Redoute momento clave de la Decana

La ciudad francófona de Lieja será sede de la salida y la llegada de una prueba especial, un monumento deportivo y social desde su creación en 1892, que recorre las colinas de Las Ardenas, escenario de batallas que conmovieron al mundo en el siglo pasado.

El recorrido consta de 259,5 kilómetros y en su perfil se dibujan 12 cotas, siendo las más destacas La Reodute (1,5 km al 9,5%), donde Tadej Pogacar cimentó sus dos últimos triunfos, y la de Roche-aux-Faucons (1,1 km al 5,8%), que se corona a 13 kilómetros de meta. Una prueba de fondo, de resistencia, que ofrece al vencedor la posibilidad de justificar toda una vida en el ciclismo.

Publicidad

Hora y dónde ver la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

Fecha: domingo 26 de abril.

Hora: 6:45 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, CaracolSports.com y Ditu.