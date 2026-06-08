Luis Muriel cumplió su sueño; campeón con Junior de Barranquilla, el club de sus amores

Para Luis Muriel, el título conseguido con Junior de Barranquilla en 2026 significó mucho más que un trofeo. Fue la realización de un sueño personal: salir campeón con el club del que es hincha, el equipo en el que se formó en divisiones menores y al que regresó después de una extensa y exitosa carrera internacional.

El atacante barranquillero fue una de las grandes figuras del campeonato. A lo largo de la Liga BetPlay I-2026 aportó 13 goles y una asistencia, convirtiéndose en pieza clave para el título del conjunto 'rojiblanco'. Su experiencia, jerarquía y capacidad para aparecer en los momentos importantes terminaron siendo determinantes en la conquista del campeonato.

Aunque Muriel se formó en las inferiores de Junior, su debut como futbolista profesional se produjo con el Deportivo Cali. Allí, dio sus primeros pasos en la máxima categoría y comenzó a llamar la atención por su potencia física, técnica y capacidad goleadora.

Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo. Su primera experiencia en el continente fue con el Granada CF, club con el que inició una carrera que lo llevaría por varias ligas importantes. Posteriormente pasó por el Udinese, donde logró consolidarse en la Serie A y ganar reconocimiento como delantero de alto nivel.



Más adelante defendió las camisetas de Lecce, UC Sampdoria, Sevilla, Fiorentina y Atalanta, etapa en la que alcanzó algunos de los mejores números de su carrera y se convirtió en un referente ofensivo en Italia. Su recorrido continuó en el fútbol de Estados Unidos. En la MLS, se vinculó al Orlando City, donde mantuvo protagonismo y experiencia competitiva. Desde allí llegó a Junior en 2026, en una transferencia que despertó enorme expectativa entre los aficionados barranquilleros.

Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026 AFP

Publicidad

El regreso del hijo pródigo terminó teniendo el final que muchos soñaban. Muriel no solo volvió al club de sus amores, sino que lo hizo para ser campeón y convertirse en uno de los líderes del equipo. Después de recorrer Europa y jugar en diferentes ligas, el delantero encontró en Barranquilla el escenario perfecto para cerrar el círculo: vestir nuevamente la rojiblanca, marcar goles importantes y celebrar un título con la institución que lo vio crecer.

Para Junior, la conquista de 2026 quedará marcada como la temporada del regreso triunfal de Luis Muriel. Para el delantero, en cambio, será recordada como la noche en la que pudo cumplir el sueño que había perseguido desde niño: levantar un trofeo con el equipo de su corazón, tras vencer a Atlético Nacional por 3-1 en el marcador global.