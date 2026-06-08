Junior es bicampeón del fútbol colombiano; superó a Nacional y celebró en el Atanasio Girardot

Cuando el reloj marcaba las 7 de la noche de este lunes 8 de junio de 2026 y justo cuando el árbitro Carlos Betancur señaló el centro del campo del estadio Atanasio Girardot, todos en Junior estallaron de alegría. El técnico Alfredo Arias se abrazó con sus asistentes, en la cancha Jermein Peña brincó y a la distancia, en Barranquilla, se armó una fiesta total. El tiburón se coronó bicampeón de la Liga Betplay y llegó a su estrella número 12 de la historia.

No importó el 1-0 de Nacional, con gol de Edwin Cardona, ya que los barranquilleron habían ganado 3-0 en el Romerlio Martínez y eso bastó y sobró para domar a los 'verdolagas', que terminaron decepcionando a sus seguidores que llegaron masivamente al escenario deportivo y se fueron con una tristeza grande. Hay que apuntar que en el segundo tiempo, en una acción polémica, el atacante Alfredo Morelos falló un penalti, en un momento en el que pudo haber cambiado la historia de la gran final.

El equipo de Alfredo Arias fue serio y aplicado, los jugadores de los rojiblancos cumplieron con su libreto y con las tareas encomendadas. De nuevo, el defensor Jermein Peña borró y anuló al referido Morelos, Fabián Ángel tampoco le dejó ver ni una a Juan Manuel Rengifo y en el arco el uruguayo Silveira respondió cuando lo exigieron. El resto, como Juan Ríos, Luis Fernando Muriel, Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios y compañía, corrieron y lucharon todo el compromiso en búsqueda de la gloria, que tras 180 minutos coronaron para quedar en la historia del club.

También hay que apuntar que a Junior lo acompañó la fortuna, dos remates se estrellaron en los palos, luego de remates de Milton Casco, de media distancia, y un tiro libre de Morelos.



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Al final, Junior montó su fiesta en territorio antioqueño, todo fueron sonrisas y alegría; mientras que Nacional acumuló un semestre de fracaso, con un DT como Diego Arias cuestionado al máximo.

Así terminó el primer semestre de 2026 en el balompié de nuestro país y ahora toda la atención se centrará en la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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