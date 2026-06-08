Alfredo Arias, el artífice de un bicampeonato que quedará en las páginas doradas del Junior

Alfredo Arias pasó, en cuestión de meses, de cargar con el rótulo del técnico que no había podido levantar un título en el fútbol colombiano a convertirse en el arquitecto de uno de los equipos más exitosos de los últimos años. El entrenador uruguayo escribió su nombre con letras doradas en la historia de Junior de Barranquilla, al conquistar dos campeonatos consecutivos, primero frente a Deportes Tolima y, posteriormente, contra Atlético Nacional, consolidando un bicampeonato que quedará en la memoria de la afición 'tiburona'.

Cuando Arias llegó a Barranquilla, muchos lo veían como un entrenador experimentado, con una extensa trayectoria en Sudamérica, pero al que le faltaba dar el golpe definitivo en Colombia. Sin embargo, en poco tiempo logró construir un equipo competitivo, sólido y con una identidad clara de juego, características que terminaron reflejándose en los resultados. Su primer gran logro llegó con la conquista de la Liga frente al Tolima, un título que acabó con varios cuestionamientos y ratificó la confianza de las directivas en su proyecto.

Lejos de conformarse, el estratega uruguayo asumió el reto de defender la corona. Arias insistió desde el comienzo de la temporada en que Junior debía pelear por el bicampeonato, una meta que parecía ambiciosa, pero que terminó convirtiéndose en realidad.

Gran parte del éxito del equipo estuvo en la mezcla de experiencia, talento y carácter que logró reunir. Futbolistas como Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel, Mauro Silveira y Jermein Peña, entre otros, se convirtieron en pilares de una plantilla que encontró en Arias a un líder capaz de potenciar sus virtudes y mantener la competitividad durante dos semestres consecutivos.



La llamada "garra charrúa" también fue un sello distintivo del entrenador. Nacido en Uruguay y con experiencia en clubes de ese país, además de pasos por Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, Arias siempre ha sido reconocido por su capacidad para formar grupos fuertes y mentalmente resistentes. Esa mentalidad terminó siendo fundamental en momentos decisivos de las finales y de las fases definitivas del campeonato.

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No obstante, si algo ha quedado claro, tras el bicampeonato, es que el desafío apenas comienza. Junior volvió a dominar el panorama local, pero ahora la gran deuda está en el escenario internacional. Las recientes participaciones en Copa Libertadores dejaron la sensación de que el equipo aún tiene una cuenta pendiente fuera de Colombia.

Por eso, mientras los hinchas celebran la estrella conquistada frente a Nacional, también miran hacia el futuro. Arias ya demostró que puede llevar a Junior a lo más alto del fútbol colombiano. Ahora, el siguiente paso será intentar trasladar ese éxito al plano continental y convertir a este equipo bicampeón en un protagonista de peso en Sudamérica. Con la experiencia de sus referentes y la ambición de un entrenador que aprendió a ganar en Colombia, la ilusión rojiblanca sigue más viva que nunca.