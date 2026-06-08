Cómo quedó la tabla de estrellas en Colombia con título de Junior; se alejan de Cali y Santa Fe

Junior de Barranquilla perdió 1-0 con Atlético Nacional este lunes en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, pero le alcanzó con el 3-0 que había conseguido en el partido de ida, por lo que se consagró campeón del fútbol colombiano. De hecho, los 'tiburones' repitieron título, ya que venían de ganar en el segundo semestre del 2025.

Con esto, el conjunto barranquillero agrandó su palmarés en el balompié local, y se alejó un poco más de sus inmediatos perseguidores en estrellas en el campeonato de nuestro país, que son Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

¿Cómo quedó la tabla de estrellas en Colombia con título de Junior?

Así las cosas, el equipo barranquillero sigue con el cuarto lugar en el palmarés del fútbol colombiano, solamente superado por Atlético Nacional, Millonarios y América.



Junior consiguió su estrella doce, por lo que le tomó ventaja de dos títulos a Santa Fe y Cali, que tienen diez hasta el momento.



Atlético Nacional - 18 títulos Millonarios - 16 títulos América de Cali - 15 títulos Junior de Barranquilla - 12 títulos Cali - 10 títulos Santa Fe - 10 títulos Medellín 6 títulos Once Caldas - 4 títulos Tolima - 3 títulos Pasto - 1 título Quindío - 1 título Cúcuta - 1 título Bucaramanga - 1 título Uniín Magdalena - 1 título Boyacá Chicó - 1 título Pereira - 1 título

Jermein Peña en final de Nacional vs Junior Colprensa