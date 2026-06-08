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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de estrellas en Colombia con título de Junior; se alejan de Cali y Santa Fe

Cómo quedó la tabla de estrellas en Colombia con título de Junior; se alejan de Cali y Santa Fe

Este lunes, Junior de Barranquilla se consagró como campeón de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, y con eso agrandó su palmarés en el campeonato local.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla
Colprensa

Junior de Barranquilla perdió 1-0 con Atlético Nacional este lunes en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, pero le alcanzó con el 3-0 que había conseguido en el partido de ida, por lo que se consagró campeón del fútbol colombiano. De hecho, los 'tiburones' repitieron título, ya que venían de ganar en el segundo semestre del 2025.

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Con esto, el conjunto barranquillero agrandó su palmarés en el balompié local, y se alejó un poco más de sus inmediatos perseguidores en estrellas en el campeonato de nuestro país, que son Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

¿Cómo quedó la tabla de estrellas en Colombia con título de Junior?

Así las cosas, el equipo barranquillero sigue con el cuarto lugar en el palmarés del fútbol colombiano, solamente superado por Atlético Nacional, Millonarios y América.

Junior consiguió su estrella doce, por lo que le tomó ventaja de dos títulos a Santa Fe y Cali, que tienen diez hasta el momento.

  1. Atlético Nacional - 18 títulos
  2. Millonarios - 16 títulos
  3. América de Cali - 15 títulos
  4. Junior de Barranquilla - 12 títulos
  5. Cali - 10 títulos
  6. Santa Fe - 10 títulos
  7. Medellín 6 títulos
  8. Once Caldas - 4 títulos
  9. Tolima - 3 títulos
  10. Pasto - 1 título
  11. Quindío - 1 título
  12. Cúcuta - 1 título
  13. Bucaramanga - 1 título
  14. Uniín Magdalena - 1 título
  15. Boyacá Chicó - 1 título
  16. Pereira - 1 título
Jermein Peña Nacional vs Junior
Jermein Peña en final de Nacional vs Junior
Colprensa

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