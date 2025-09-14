Nairo Quintana, a ponerse las pilas: Movistar Team confirmó un fichaje "de experiencia"

Juan Pedro 'Juanpe' López (Lebrija, 28 años), actualmente en las filas del equipo Lidel Trek, ha fichado por el Movistar Team hasta la temporada 2027, según informa el equipo. De esa manera, se convierte en compañero de Nairo Quintana.

El ciclista andaluz, -"un corredor experimentado, carismático y con ambición", destaca Movistar-, décimo en el Giro 2022, en el que vistió la maglia rosa 10 días, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo.

"Es un orgullo fichar por un equipo con los valores de Movistar Team, un conjunto de casa después de mi andadura de seis años fuera de España. Llega un momento en el que los cambios te pueden traer algo bueno y el movimiento al equipo de casa es una ambición multiplicada por dos", señala el lebrijano.

Para 'Juanpe' "dar este paso es una gran oportunidad" y ha puesto de relieve en este sentido que quiere aportar al equipo la experiencia que tiene, al tiempo que ha subrayado que todavía le quedan unos años "para dar el 100%" y "lo mejor para el conjunto".

"Aprender de los compañeros y aportar la experiencia y, sobre todo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que es el equipo adaptado a mí y quiero disfrutarlo", ha concluido.

Recordemos que Juan Pedro López es un escalador neto, por lo que llega a pelear por un puesto en esa clase de corredores contra Nairo Quintana.