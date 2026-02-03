Nairo Quintana anunció “sorpresas importantes” para su cumpleaños, aunque confirmó que será baja

Nairo Quintana, referente del equipo español Movistar, inauguró su calendario competitivo en suelo ibérico, donde cerró sus trabajos de pretemporada y afrontó sus primeras clásicas del año.

Y aunque muchos esperaban verlo en Colombia festejando su cumpleaños con los mejores ‘escarabajos’ del momento, él mismo se encargó de confirmar su ausencia en la gran cita que tendrá el pedalismo ‘cafetero’ en la primera semana de febrero, aunque hizo una particular promesa.



Nairo Quintana, baja en Nacionales de Ciclismo 2026

El ganador de un Giro de Italia y una Vuelta a España apareció en video informando que se encontraba en Medio Oriente porque iba a disputar un par de pruebas en esa región, motivo por el que no podrá estar en los Campeonatos de Ruta, que irán del del 5 a 8 de febrero en Zipaquirá y municipios aledaños.

Quintana participará en el Tour de Omán, del 7 al 11 de febrero, y en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, del 16 al 22 del mismo mes, según dijo en la corta grabación.

“Les cuento que ya estoy acá en Omán. Tenemos carrerita esta semana y ya comenzamos este segundo bloquecito de carreras junto con el UAE Tour. Así que, muy contento de cómo comenzamos y cómo estamos. Esperamos que todo vaya muy bien”, expresó.



Junto a él estarán como coequiperos en suelo omaní los también colombianos Éiner Rubio y Diego Pescador, mientras que Harold Tejada, del Astana Team, también dirá presente.

Publicidad

Por ahora, está confirmado como gran estrella para en Nacional de Ciclismo el local Egan Bernal, que defenderá sus títulos de fondo y contrarreloj.



¿Cuándo cumple años Nairo Quintana y qué anuncio hizo?

El experimentado escalador celebrará sus 36 años de vida el miércoles 4 de febrero de 2026, por lo cual indicó un día antes en el mensaje que difundió que sus seguidores deben estar atentos a lo que les tiene preparado para la ocasión.

“Mañana [4 de febrero] hay sorpresas muy importantes, así que no se las pierdan, ojo a las redes sociales de Nairo”, apuntó haciendo referencia a su gran fondo, por lo que se presume que pueda haber una promoción especial para quienes deseen estar en él.

@nairoquincoficial.