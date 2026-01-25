"Lamine Yamal es un jugador de otra galaxia; es determinante, a pesar de su corta edad"

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha valorado, tras perder contra Barcelona en La Liga (3-0), que el delantero 'culé', Lamine Yamal, autor de un gol acrobático, es "un jugador de otra galaxia por las resoluciones que toma en los momentos clave".

"Es una figura determinante en momentos de definición pese a su corta edad", ha afirmado el preparador uruguayo en la sala de prensa del Auditori 1899, adyacente al Spotify Camp Nou.

Almada ha atribuido la derrota a "los errores puntuales" y "la falta de definición", y ha opinado que la forma en la que su equipo jugó en el primer tiempo y en los cuatro partidos previos bajo su dirección son "el camino a seguir" para optar a la permanencia. "Tenemos que insistir", ha remarcado.

"Siento un poco de tristeza. Estábamos habiendo un buen partido, compitiendo de igual a igual y los errores nos condenaron en lugares donde no nos podíamos equivocar. La jerarquía de los jugadores que enfrentamos no te iban a perdonar. Lamentablemente, nos terminó costando el partido", ha resumido.



Lamine Yamal y su golazo de chalaca con el Barcelona

Almada ha insistido en que no pueden colaborar en las ocasiones de gol que genera el rival: "Tuvimos solidez. Lamentablemente cometimos errores individuales en zonas de peligro y ellos no perdonaron. En el primer tiempo no recuerdo ocasiones del Barcelona y, después de los goles, solo recuerdo una o dos más porque tomamos más riesgos".

Sobre las opciones del Oviedo, colista de La Liga, para lograr la permanencia, el preparador uruguayo ha dicho que "hay que pelear hasta el final".

"En el primer tiempo hubo mucha paridad. No es fácil controlar al Barcelona como lo hicimos. El próximo partido en casa tenemos que intentar lograr una victoria que nos impulse, jugando bien, regular o deficiente. Para nosotros es sumamente importante", ha concluido.