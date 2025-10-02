Nairo Quintana vuelve a competir en Europa con Egan Bernal y más figuras; hora y TV

Los aficionados del deporte del pedal podrán ver de nuevo en acción a Nairo Quintana, referente del Movistar Team, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y más estrellas en el Trittico Lombardo, trío de clásicas con presencia masiva de colombianos.

Junto a ellos estarán Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Yéferson Camargo (Petrolike) y Kevin Castillo (Movistar Team).

Esta legión tomará la partida en la Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi y Tre Valli Varesine, competencias de un día que hacen parte del tradicional tríptico.

El domingo 5 de octubre, Higuita, Castillo y Camargo competirán en la Coppa Agostoni-Giro delle Brianze, prueba de categoría 1.1.

Luego, el lunes 6, en la Coppa Bernocchi, y el martes 7, en Tre Valli Varesine, será el turno para Bernal, Chaves y Quintana, que ya se recuperó de la caída que sufrió en la Vuelta a Burgos y que lo dejó afuera de la Vuelta a España.

De hecho, Nairo ya ha venido teniendo competencia en Europa tras su largo tiempo de incapacidad, pues reapareció siendo noveno en el Giro della Toscana, el pasado 10 de septiembre; no terminó en el Memorial Marco Pantani, el 13 del mismo mes; y ocupó la casilla 20 en el Trofeo Matteotti, al día siguiente.



Hora y TV para ver a Nairo Quintana y Egan Bernal en Italia

Las 3 pruebas se podrán observar en vivo por televisión y señal web de YouTube a mediante Claro Sports. La programación es la siguiente:

⦁ Coppa Agostoni

Fecha: domingo 5 de octubre

Colombianos: Sergio Higuita, Yéferson Camargo y Kevin Castillo

TV: 8:40 p. m., hora de Colombia

⦁ Coppa Bernocchi

Fecha: lunes 6 de octubre

Colombianos: Egan, Nairo y Chaves

TV: 8:25 a. m., hora de Colombia

⦁ Tre Valli Varesine

Fecha: martes 7 de octubre

Colombianos: Egan, Nairo y Chaves

TV: 8:25 a. m., hora de Colombia