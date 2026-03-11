Daniel Martínez brilló en la París Niza: segundo en la etapa 4 y mano a mano con Vingegaard

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) es el nuevo líder de la París Niza tras imponerse en solitario en la cuarta etapa disputada entre Bourges y Uchon, de 195 kilómetros, primera cita con la montaña y final en alto en la que una caída terminó con las ilusiones del español Juan Ayuso.

Desgracia para Ayuso, que ve truncado un destacado comienzo de temporada con su nuevo maillot del Lidl Trek, después de imponerse en la Vuelta al Algarve. La desgracia le cortó las alas en pleno vuelo y ahora deberá superar un escollo inesperado en su camino hacia el Tour de Francia, el gran objetivo del año.

Fortuna para Jonas Vingegaard, quien evitó la caída y pudo discutir la victoria de etapa con el liderato asegurado. Un ataque fulminante a 1.000 metros de meta le permitió coronarse en Uchon, en solitario, sin respuesta de sus rivales, con un tiempo de 4h 16' 12'', a una media de 45,7 km/hora en día de tiempo muy adverso.

El zarpazo de Vingegaard alejó al colombiano Daniel Martínez y al neerlandés Tim Van Dijke, ambos del Red Bull Bora. Un golpe que deja la general encarrilada para el ciclista de Hillerslev, de 29 años, doble ganador del Tour de Francia, quien mostró un estado de forma "como en los mejores tiempos", como recordó el propio corredor.



En la general Vingegaard aventaja en 52 segundos a Daniel Martínez y en 3' 20'' al alemán Georg Steinhauser (EF Education). Dentro del top 10 aparece Marc Soler (UAE) a 5' 45'', octavo, e Ion Izagirre (Cofidis), décimo a 6' 32''.

Daniel Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, brilló en la etapa 4 de la París Niza 2026 Getty Images

Lluvia, abanicos y pelotón partido; los favoritos delante

Primer examen para los escaladores que tuvo de aperitivo fuertes emociones desde la salid. La lluvia llevó la contraria a la etiqueta de "Carrera del sol", y el viento se presentó para romper el pelotón y sembrar el pánico. En un primer grupo quedaron Ayuso, Vingegaard y Oscar Onley, en un segundo sector Vauquelin y Lenny Martínez, y en el tercero Carlos Rodríguez, eliminado para la general desde la crono por equipos.

Finalmente se formó en cabeza un grupo de 40 hombres en el terreno llano, con las cotas aún muy lejanas. Vingegard solo tenía a Affini del Visma, Ayuso a Soderqvist y Vacek, Movistar metió a Romeo, Castrillo y Cepeda. Macnulty en el UAE llevada dos escuderos y Onley a 3 compañeros del Ineos. Los hombres de la general estaban delante.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es favorito a ganar la París Niza 2026 Getty Images

Caída y retirada de Ayuso, adiós al maillot amarillo

La carrera ya estaba en zona de combate con la llegada de las dificultades del día. El nutrido pelotón de cabeza marchaba a satisfacción de todos, que superaron la Cota de la Croix des Cerisiers (3a, 6,2 km al 4,1 por ciento) con más de 1 minuto sobre la parte que quedó rezagada tras el abanico inicial.

Todo marchaba con tranquilidad, pero Ineos decidió forzar la marcha. Nervios y marcaje entre los grandes favoritos. En el fragor de la batalla, a 47 de meta, el infortunio señaló a Juan Ayuso, envuelto en una numerosa caída. El de Jave quedó dolorido, tendido en la cuneta, despidiéndose del sueño de conquistar la "Carrera del sol".

Con Ayuso fuera de carrera se formó un grupo en cabeza con Vingegaard, y tres hombres del Red Bull Bora, el colombiano Daniel Martínez y los hermanos Tim y Mick Van Dijke. Quedó atrapado en la confusión Oscar Onley, condenado a perseguir. Movistar también pagó una fuerte factura en la caída, ya que perdió a Raúl García Pierna y Pablo Castrillo.

Vingegaard se movió con ambición para llevarse los 6 segundos de bonificación en el esprint de Autun. Tal vez un acuerdo con Red Bull. Sin Ayuso, ya era el líder virtual en la general. El cuarteto coronó la Cota de la Croix de la Liberation (2a, 4,7 km al 5,3) con 1 minuto de ventaja sobre el grupo de Onley.

Daniel Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, está en el top 10 de la clasificación general de la París Niza 2026 Getty Images

Vingegaard poderoso con un gran ataque final

Tras el descenso, la victoria estaba delante. Tres Red Bull contra Vingegaard y en espera el ascenso a Uchon, un primera de 8 km al 4,5. Última dificultad de un día infernal por el mal tiempo. El ciclista nórdico se quedó con Mick y Daniel Martínez a 6 de meta, impasible, dejando la responsabilidad a sus compañeros de fuga.

Juntos fueron hasta que a 1 km de le cima arrancó Vingegaard. Ya no hubo respuesta. El danés cantó victoria bajo la lluvia y se confirmó como el gran favorito para poner su nombre en el palmarés el próximo domingo en Niza.