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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026?

En Gol Caracol le contamos cómo le fue al colombiano Egan Bernal en la edición 112° de la Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los cinco 'monumentos' del ciclismo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.

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