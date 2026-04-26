¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026?

Tadej Pogacar agrandó un poco más su leyenda al ganar este domingo su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja imponiéndose en solitario con 45 segundos de ventaja sobre su nuevo rival, el francés de 19 años Paul Seixas, mientras que el belga Remco Evenepoel completó el podio a casi dos minutos. Egan Bernalfue el mejor corredor sudamericano al ubicarse en la quinta casilla, atacando en el esprint final del grupo perseguidor.

"Significa mucho volver a ganar una de las carreras más importantes del año. Tengo mucha presión para responder en días como hoy. No puedo estar más orgulloso de mi equipo", dijo Pogacar en línea de meta.

Escapado junto a Seixas a 34 kilómetros de meta, el campeón del mundo esloveno se quedó solo en cabeza veinte kilómetros más adelante, en la última dificultad del día, para firmar su cuarta victoria en la Decana de las clásicas, a un triunfo del récord que posee Eddy Merckx.

El duelo anunciado entre el fenómeno esloveno, de 27 años, y el prodigio francés, ocho años más joven, sí tuvo lugar.



Seixas, del equipo Décathlon, solo cedió ante los repetidos ataques de Pogi (UAE) a 14 kilómetros de la meta.

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Los dos hombres dejaron atrás a sus rivales en la Côte de La Redoute, a 34 kilómetros de la llegada, el lugar elegido por el esloveno para lanzar su ataque, como en las dos últimas ediciones.

Pero si en 2024 y 2025 el ogro del equipo UAE había conseguido marcharse en solitario hacia la victoria, juzgada en el Quai des Ardennes de Lieja, esta vez tuvo que soportar la compañía de Seixas.

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El fenómeno de Lyon aguantó hasta la última dificultad del día, donde una aceleración final del cuádruple ganador del Tour de Francia acabó por doblegar su coraje.



"Impresionado" con su nuevo rival"

"En La Redoute iba al límite. Pero en la cima se puso a mi lado y pensé: 'vale, estoy realmente impresionado'. Quizá, en el fondo de mi cabeza, ya me estaba preparando para un esprint a dos, porque estaba muy fuerte", dijo Pogacar sobre su nuevo rival.

El esloveno competirá desde el martes en el Tour de Romandía, en el inicio de su preparación del Tour de Francia, donde buscará igualar el récord de cinco triunfos.

Con este cuarto triunfo en Lieja, el tercero consecutivo, Pogacar alcanza al español Alejandro Valverde y al italiano Moreno Argentin, a una victoria del récord que ostenta el icono Eddy Merckcx.

Tras sus éxitos en la Milán-San Remo y en el Tour de Flandes, Pogi, de 27 años, se adjudica su tercer monumento esta temporada, el 13º de su carrera, dos semanas después de haber terminado segundo en la París-Roubaix, solo superado por el belga Wout Van Aert.



"Mano a mano de fuerza bruta"

En las Ardenas belgas, el líder del equipo UAE se ha encontrado con un nuevo rival en el terreno de las clásicas, un prodigio de 19 años al que podría volver a enfrentarse en julio en las carreteras del Tour de Francia.

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"Fue un mano a mano de fuerza bruta y me faltó un poco de potencia", reconoció Seixas, "orgulloso" de su actuación "frente al mejor corredor del mundo, quizá de la historia", al que ya había sido el último en acompañar el pasado 7 de marzo en las Strade Bianche.

"Ahora que he sido segundo, el siguiente paso será ganar un Monumento", señaló el francés, que no quiso hablar del resto de su calendario cuando se espera que en los próximos días se tome una decisión sobre su participación en el próximo Tour de Francia.

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Fue la primera aparición de Seixas en Lieja entre los profesionales —se había impuesto en juniors hace dos años— y su segundo Monumento, después de haber terminado en un lejano séptimo puesto por detrás de Pogacar en el pasado mes de octubre en el Tour de Lombardía.



Clasificación de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026