Remco Evenepoel va por más: "Quiero ser el primero en lograrlo en la historia del ciclismo"

El belga Remco Evenepoel resumió su impresionante victoria en la contrarreloj individual de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta de Ruenda, en la que barrió a todos sus rivales y hasta dobló a Tadej Pogacar, apuntando tras la carrera que tuvo "un buen día".

"Me he sentido muy bien, tuve un buen día. En el llano rápidamente sentí que las piernas iban y pude mantener una buena velocidad sin sobrepasar el límite; luego la primera subida fue bastante dura y la superé enseguida. Ahí vi que la diferencia ya era grande en el primer punto intermedio y sobre todo quería mantener ese ritmo", relató.

Aunque admitió que "la cosa se puso aún más difícil hacia el final" y que hubo un momento en el que le resultaron complicados de superar los adoquines. "Fue muy duro, pero al final gané y eso es lo más importante", se felicitó.

Evenepoel no reparó demasiado en el hecho de haber doblado a Tadej Pogacar a 2 km de meta. "Vi que me acercaba y sabía que tenía que apretar, pero al final fue duro. No quería forzarme demasiado en esos adoquines, porque el tramo final seguía siendo complicado. Es igual quién vaya delante. Simplemente, fui lo más rápido que pude y tuve un buen día", añadió.

Una vez conseguido su primer objetivo en estos Mundiales de Ruanda, lo que quiere Remco ahora es "poder seguir así hasta el domingo que viene en la carrera en línea".

Remco Evenepoel, ciclista belga, se coronó campeón de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025 AFP

Evenepoel también se mostró contento por el bronce de su compatriota Ilan van Wilder, un -subrayó- "compañero de equipo y de generación": "¡Qué día fenomenal para nosotros!", resumió Remco su estado de felicidad.

Por otro lado, el belga confesó que, una vez encadenado este domingo en Ruanda su tercer oro consecutivo, en 2026 quiere convertirse en el primer corredor en la historia con cuatro títulos mundiales de contrarreloj individual consecutivos.

"Quiero ser el primer corredor con cuatro títulos contrarreloj consecutivos, pero primero quiero disfrutar de este éxito", dijo el belga tras la carrera cuando le apuntaron la posibilidad de superar a al australiano Michael Rogers (2003, 2004 y 2005) y al alemán Tony Martin (2011, 2012 y 2013), que lograron también tienen tres títulos mundiales de crono seguidos. "Esa lista es impresionante. Es un honor para mí", dijo al respecto.