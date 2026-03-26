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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 4: Remco Evenepoel cedió terreno

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 4: Remco Evenepoel cedió terreno

La cuarta jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó como ganador al británico Ethan Vernon, quien le ganó el esprint final al líder Dorian Godon.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista belga.
Remco Evenepoel, ciclista belga.
Getty Images.

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