Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 4: Remco Evenepoel cedió terreno

Este jueves, la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026 se disputó entre Mataró y Camprodón, con un recorrido de 151 kilómetros que fue recortado en las últimas horas por los fuertes vientos. En un principio la llegada estaba pactada en el puerto Vallter, uno de las rampas más duras en la zona de los pirineos. El ganador fue el británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team), quien superó en el esprint final al líder de la carrera Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

Vernom aprovechó el lanzamiento de sus compañeros en los metros finales y tuvo un mano a mano sensacional con Godon, que se ha mostrado muy activo en los remates y por poco sorprende con un tercer triunfo. Con las bonificaciones en línea de meta, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) escaló hasta el segundo lugar desplazando al belga Remco Evenepoel (Red Bull BORA hansgrohe).

Los corredores tomaron la salida en Mataró y de inmediato se formó una primera ofensiva con Maxime Decomble (Groupama - FDJ United), Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), Unai Aznar (Euskaltel - Euskadi), José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling). El lote no dio luz verde y no los dejaron ir. El puerto de Coll de Parpers se fue asomando en la ruta y el español José Luis Faura se quedó con esos puntos.

El siguiente intento fue en solitario por parte de Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), pero tampoco logró la escapada. Remco Evenepoel se mostró activo y bonificó en el primer sprint de la fracción ubicado en Granollers.



Después de tantos intentos, la fuga se hizo realidad con cuatro corredores: Koen Bouwman, Baptiste Veistroffer, Samuel Fernández y Merhawi Kudus.

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El puerto Alt de Sant Feliu de Codines fue coronado Veistroffer. El paso fue incrementando y en el grupo de escapados solo sobrevivieron Fernández y Kudus. El español cruzó primero en el esprint de Olost.

A 20 km, la fuga terminó y Thomas Pidcock lanzó un ataque corto, quedándose con las unidades en el último esprint localizado en Sant Joan de les Abadesses. Ya con todo el grupo compacto, el tren de velocidad fue armado a la perfección para Vernon alzara los brazos y se llevara el triunfo.

Ethan Vernon, ganador de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026. Getty Images.

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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 4