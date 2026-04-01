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Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel calienta el Tour de Flandes: “¿Están listos?”, el mensaje a Pogacar y Van der Poel

Remco Evenepoel calienta el Tour de Flandes: “¿Están listos?”, el mensaje a Pogacar y Van der Poel

Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del Tour de Flandes y Remco Evenepoel confirmó su presencia, desafiando en redes sociales a Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel. ¡Se sacarán chispas!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel.
Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel.
Getty Images.

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