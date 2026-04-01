Remco Evenepoel calienta el Tour de Flandes: “¿Están listos?”, el mensaje a Pogacar y Van der Poel

El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), doble campeón olímpico, estará el próximo domingo en la salida del Tour de Flandes, por lo que acepta el reto de medirse a los dos grandes favoritos, el esloveno Tadej Pogacar y el neerlendés Mathieu Van der Poel.

"Flandes, ¿estáis listos?. Nos vemos el domingo", señaló el triple campeón del Mundo de crono en sus redes sociales.

Flanders, are you ready? 👀🪨🪽



See you on Sunday.🇧🇪 pic.twitter.com/U1AGf7gV9U — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) April 1, 2026

Después de algunos rumores de que Evenepoel se decidiera a afrontar "De Ronde" antes sus rivales más peligrosos, el propio equipo y el corredor han decidido añadir el Tour de Flandes a su calendario de primavera.



El director del equipo, Ralph Denk, llegó a señalar que Evenepoel "correrá el Tour de Flandes algún día", pero tras perderse la primavera en 2025 el técnico añadía que el belga necesitaba ahora "un año constante y estable en su preparación para el Tour".

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Los planes han cambiado y con la presencia de Evenepoel el Tour de Flandes contará el próximo domingo en su edición 110 con el mejor cartel posible.

Con su nuevo maillot del Bora, Evenepoel ha conquistado ya 7 victorias. Empezó en la Challenge de Mallorca con 3 triunfos consecutivos, luego ganó 2 etapas y la general de la Volta a la Comunitat Valenciana y 1 etapa en el UAE Tour. En la reciente Volta a Catalunya fue quinto.