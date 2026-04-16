Ruta Harold Tejada 2026 anunció su recorrido y la participación de figuras del ciclismo colombiano

El Viaje Ancestral de la Ruta Harold Tejada, volverá a tener como punto de encuentro Pitalito, tierra natal de Harold y su familia. El recorrido será un reencuentro que evoca sus raíces y lo transporta a lo más profundo de su origen, donde todo empezó y tomó forma para convertirse en uno de los referentes del ciclismo colombiano en Europa.

“El año pasado hicimos la Ruta en Pitalito y lo queremos repetir. Sabemos que es una región muy alejada del país, pero se hace todo lo que se puede para que la gente viva una linda experiencia. Vamos a recorrer municipios muy lindos en el Huila”, aseguró el ícono del ciclismo huilense, que también anticipó que para esta edición, contará con la presencia de figuras estelares como Santiago Buitrago, Sebastián Molano, Sergio Luis Henao y Oscar Sevilla.

“Vamos a hacer una ruta diferente: vamos a pasar por San Agustín, donde está el parque arqueológico y el Salto Bordones, donde hay una cascada. Vamos a pavimentar la vía, de eso también se trata, de que nos unamos todos. Faltan 10 kilómetros por pavimentar y esperemos que de aquí a allá lo hagan”, dijo Harold, que también espera contar con la confirmación de símbolos nacionales como Rigoberto Urán, Egan Bernal y Nairo Quintana, para quien tuvo palabras elogiosas tras el anuncio de su retiro.

Harold Tejada, ciclista colombiano. Getty Images.

“Hablé con él, lo invité a la Ruta Harold Tejada 2026. Es un ejemplo a seguir, el día que me felicitó le dije: 'usted es el ejemplo de todos nosotros”. Todo lo que ha ganado, los consejos que nos da. Agradecerle todo lo que ha hecho por Colombia y por los jóvenes”, dijo.



Entre los aspectos de la organización, también se trazó como meta un invitado internacional, y entre ellos figura el nombre de Alexandr Vinokouv, manager general del Astana y referencia del pelotón europeo en el Siglo XX. “Lo invité, aún no me ha confirmado, pero sería chévere que se volviera a encontrar con Rigo después de haberle ganado el oro olímpico”, contó el huilense desde la concentración del Teide, donde ultimó detalles de preparación en altura para afrontar la Vuelta al País Vasco en la primera semana de abril.

Publicidad

“Será un equipo fuerte con Scaroni, Chapousain, Velasco e Higuita, que venía enfermo. Espero estar en Induraín (GP). Está en veremos Turquía”, dice Harold, que volverá a ser una de las bazas principales del equipo kazajo en el Tour de Francia.

“El Tour de Francia será para hacer una buena clasificación general, queremos ganar una etapa. La primera semana en los Pirineos toca estar atentos, hay etapas decisivas, hay que estar atentos todos los días, cualquiera puede ser el día menos pensado”, afirmó Tejada que volverá a reunirse con la afición colombiana para disfrutar y celebrar los éxitos de la temporada el 25 de octubre, fecha marcada en el calendario para cumplir junto a su familia con un nuevo Viaje Ancestral.