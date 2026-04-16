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Gol Caracol  / Ciclismo  / Ruta Harold Tejada 2026 anunció su recorrido y la participación de figuras del ciclismo colombiano

Ruta Harold Tejada 2026 anunció su recorrido y la participación de figuras del ciclismo colombiano

Harold Tejada confirmó una nueva edición de su Ruta Ancestral en Pitalito, con figuras del ciclismo colombiano, un recorrido renovado y la ilusión de reunir a la afición.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano.
Harold Tejada, ciclista colombiano.
Ruta Harold Tejada.

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