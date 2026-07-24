"Einer Rubio estaba asustado, al final le tuvieron que suturar 24 puntos"

Einer Rubio, del registro del equipo del Movistar, protagonizó la nota negativa para Colombia en la etapa 19 del Tour de Francia 2026 después de que se presentara un accidente en el que salió mal librado, a tal punto de haberse visto obligado a retirarse de la competencia, que tendrá su final el próximo domingo 26 de julio.

Según lo que se ha podido establecer y que informó en la emisión de Noticias Caracol del mediodía el periodista Luis Felipe Jaramillo, el colombiano terminó impactando contra un auto de los auxiliares del UAE y terminó cayendo sobre el pavimento. Todo esto, sucedió en el ascenso que llevaba al pelotón al famoso Alpe d'Huez.

"El golpe durísimo para Einer Rubio, especialmente en el rostro, porque el rostro fue el que impactó de frente contra ese panorámico (de un auto). No tendría mucha visión Einer Rubio. Al final, no quiso hablar y obviamente respetamos su espacio", detalló Jaramillo, mientras las cámaras mostraron al deportista hace pocos momentos, cuando recibió atención médica.

Hasta ahora, el único representante del equipo del boyacense que habló fue el director deportivo José Joaquí Rojas, quien comentó que "Einer está bien, especialmente asustado por lo sucedido; ha visto la caída y más que nada, el primer susto cuando te das el golpe en la cabeza, mucha sangre, pero por suerte no tiene nada grave. Solamente unos 24 puntos de sutura y bueno, se queda en eso"



El colombiano tenía como meta en este Tour tratar de finalizar la competencia y también por su afán e intención de figurar se hizo presente en cinco fugas, en las que sin embargo no logró su cometido de culminar en el podio de algunas de las fracciones de la ronda gala.

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Ahora, habrá qué esperar si se entregan mayores detalles sobre lo sucedido con Rubio, uno de de los 'emabajadores' de nuestro pedalismo a nivel internacional.