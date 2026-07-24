¿Se vende Millonarios?; Enrique Camacho 'rompió' el silencio y habló de acercamientos por el club

Este viernes 24 de julio, Enrique Camacho atendió a varios medios en una rueda de prensa para hablar del presente de Millonarios y uno de los temas principales fue el de los supuestos acercamientos que han tenido varios inversionistas, referente a una posible compra a futuro de la institución capitalina.

Al parecer, no todo lo que ‘suena’ en redes sociales son rumores y, hablando respecto a algunos acercamientos que han tenido varios inversores, sí es cierto que hay interés real por el equipo ‘embajador’. No obstante, todavía no ha llegado nada formal a las oficinas del conjunto bogotano.

“Afortunadamente hay gente interesada en Millonarios y cuando hay gente interesada en Millonarios, significa que el club tiene un potencial para mostrarse en el mercado internacional”, indicó de entrada Emrique Camacho, ‘sacando pecho’ por el valor de marca que tiene como institución el equipo azul, siendo no solamente uno de los equipos más importantes a nivel nacional, sino que también en el continente.

Ⓜ️🎙️ Enrique Camacho sobre la posible venta de Millonarios y el rumor que estaba hacía algunas semanas.



Más información por medio de nuestras redes sociales y https://t.co/N44O5gKyjc pic.twitter.com/VqrbGdBUxu — Pasión Albiazul (@PasionAlbiazulO) July 24, 2026

Sin embargo, el presidente ‘embajador’ también precisó que solo ha tenido sondeos y ‘coqueteos’, pues de ofertas todavía no se ha hablado: “Sí hay inversionistas que han estado interesados, sí hay gente que ha mirado cosas, pero naturalmente no hay ninguna venta; no se ha producido ningún tipo de oferta. Cuando eso ocurra, que ojalá ocurra, habrá una noticia positiva y la sabremos, pero realmente más que interés no hay nada más por decirte”.



“Hay interés de algunas inversionistas, pero no hay nada concreto, no hay ninguna venta y tampoco ninguna oferta recibida”, agregó el directivo en la conferencia de prensa, en la que habló sin tapujos, enfatizando en una posible venta de la institución a futuro.

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*Otras declaraciones de Enrique Camacho:

¿Cómo va la venta de abonos para este segundo semestre?

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"A las 10:30 de la mañana ya llevábamos 16.600 abonos vendidos. Es una cifra bastante buena. Estamos superando el promedio que teníamos antes de la llegada de Radamel Falcao García, aunque naturalmente todavía está por debajo de los registros que alcanzamos cuando él hacía parte del equipo".

¿Han llegado ofertas por algunos jugadores del plantel de Millonarios?

"No. Nuestro objetivo no es vender jugadores. Evidentemente, el mercado de pases hace parte de la dinámica del fútbol y todos los clubes realizan transacciones porque también es una manera de fortalecer su estructura deportiva y financiera. Sin embargo, nuestra prioridad es mantener un plantel competitivo. Si en algún momento llega una oferta importante por algún futbolista, se analizará como ocurre en cualquier institución, pero hoy nuestro propósito no es desprendernos de jugadores, sino consolidar un equipo fuerte para competir por los títulos".

🎙️Ⓜ️ Enrique Camacho: “Hemos hecho la inversión más alta en la historia desde que estoy en Millonarios. Invertimos US$16 millones para incorporar jugadores que debíamos buscar en el mercado, comprar sus derechos y conformar el equipo para pelear por los títulos”. pic.twitter.com/g7Ylf9Ycp3 — Jonathan Gonzalez (@Jonathan7Gracia) July 24, 2026

¿Qué pasó con el tema de Radamel Falcao García?

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"Falcao terminó su contrato con nosotros a finales de junio. Después se fue a participar en el Mundial de Clubes como comentarista y esa es toda la situación que conozco. Además, es de conocimiento público que tiene un tema de carácter fiscal que limita un poco su permanencia económica en Colombia".