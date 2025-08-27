"¿Si Jonas Vingegaard es intocable en la Vuelta a España? No lo sé, vamos a ver"

Jonas Vingegaard es considerado como uno los mejores ciclistas de la actualidad y así lo confirma su palmarés. Un Critérium del Dauphiné, un Tour de Polonia, una Vuelta al País Vasco, una Tirreno-Adriático y dos Tour de Francia son una prueba de ello. De hecho, también se ha subido al segundo cajón de la ronda gala en tres ocasiones, y fue segundo en La Vuelta 2023.

Justamente, en aquella edición de la carrera española, solo fue superado por su compañero de equipo, Sepp Kuss. Recordemos que, en ese entonces, se dio una particularidad y es que el podio estuvo conformado por tres ciclistas del mismo equipo, pues Primoz Roglic terminó de tercero. Fue así como acordaron que el corredor estadounidense se hiciera con el título.

Ahora, en el 2025, acudió para tomar revancha. Jonas Vingegaard es la carta fuerte del Visma Lease a Bike para gritar 'campeón' en Madrid, tras las 21 etapas que conforman esta grande del ciclismo, que es la última de la temporada. El Giro de Italia 2025 quedó en manos de Simon Yates, mientras que el Tour de Francia de este año fue para el esloveno, Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025 AFP

De entrada, en la Vuelta a España, el danés ha hecho de las suyas, ganando una fracción, vistiéndose de rojo por ser líder de la clasificación general y dejando claro que tiene el nivel para sumar otra grande a su palmarés. Sin embargo, sus rivales no le tienen miedo y así se lo hizo saber Egan Bernal, quien es el 'capo' del INEOS Grenadiers y también está en buena forma.

"Creo que todos corrimos, pensando en la contrarreloj por equipos. ¿Si Jonas Vingegaard es intocable? No lo sé, vamos a ver", afirmó 'el joven maravilla', en una charla con 'ESPN', tras la etapa 4 de la competencia. Y es que este miércoles 27 de agosto, en Figueres, se lleva a cabo esa 'crono', donde podría haber cambios significativos en la clasificación general.