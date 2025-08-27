Publicidad

"¿Si Jonas Vingegaard es intocable en la Vuelta a España? No lo sé, vamos a ver"

A pesar de que es considerado como le gran favorito a coronarse campeón de la ronda ibérica, un ciclista colombiano le envió un claro mensaje a Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y favorito a ganar la Vuelta a España 2025
Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y favorito a ganar la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 09:04 a. m.