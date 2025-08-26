Publicidad

Vuelta a España 2025: horario de salida de los equipos para la contrarreloj de la etapa 5

La quinta jornada de la Vuelta a España 2025 será una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros por las calles de Figueres. ¿Habrá nuevo líder o David Gaudu se mantendrá vestido de rojo?

Egan Bernal, ciclista colombiano, es líder del INEOS Grenadiers en el Giro de Italia 2025
|
Actualizado: agosto 26, 2025 12:19 p. m.