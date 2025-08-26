Egan Bernal recibió una importante noticia del INEOS en medio de la Vuelta a España

Publicidad
El ciclista francés Dorian Godon, vigente campeón nacional en ruta, fichó por el equipo británico INEOS Grenadiers por tres temporadas, hasta 2028, según anunció este martes en un comunicado la escuadra inglesa.
"Firmar un contrato plurianual es una auténtica muestra de confianza. Siento que este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en mi carrera, y estoy listo para aprovecharlo al máximo. Quiero que la camiseta de campeón de Francia, y el bigote, brillen", dijo el joven ciclista en declaraciones a su nuevo equipo.
Godon, de 29 años, llega procedente del Decathlon–AG2R La Mondiale, conjunto francés con el que se consolidó como uno de los corredores más fiables del pelotón internacional, y con el que conquistó un total de 12 triunfos entre 2019 y 2025. Entre ellos figuran un doblete en la clásica Paris-Camembert, en 2020 y 2021, la Brabantse Pijl (Bélgica), el Giro del Véneto (Italia), ambas en 2023, y, más recientemente, el Campeonato de Francia en Ruta.
El director de rendimiento del equipo, Scott Drawer, a su vez, subrayó que el corredor "es un ganador inteligente y decisivo, con la solidez necesaria para moldear las carreras difíciles y la velocidad para culminarlas".
"Su capacidad para interpretar finales caóticos, posicionarse con eficiencia y entregar resultados nos ofrece excelentes opciones en un amplia variedad de carreras", remató.
