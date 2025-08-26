Egan Bernal recibió una importante noticia del INEOS en medio de la Vuelta a España

El ciclista francés Dorian Godon, vigente campeón nacional en ruta, fichó por el equipo británico INEOS Grenadiers por tres temporadas, hasta 2028, según anunció este martes en un comunicado la escuadra inglesa.

"Firmar un contrato plurianual es una auténtica muestra de confianza. Siento que este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en mi carrera, y estoy listo para aprovecharlo al máximo. Quiero que la camiseta de campeón de Francia, y el bigote, brillen", dijo el joven ciclista en declaraciones a su nuevo equipo.

Godon, de 29 años, llega procedente del Decathlon–AG2R La Mondiale, conjunto francés con el que se consolidó como uno de los corredores más fiables del pelotón internacional, y con el que conquistó un total de 12 triunfos entre 2019 y 2025. Entre ellos figuran un doblete en la clásica Paris-Camembert, en 2020 y 2021, la Brabantse Pijl (Bélgica), el Giro del Véneto (Italia), ambas en 2023, y, más recientemente, el Campeonato de Francia en Ruta.

El director de rendimiento del equipo, Scott Drawer, a su vez, subrayó que el corredor "es un ganador inteligente y decisivo, con la solidez necesaria para moldear las carreras difíciles y la velocidad para culminarlas".

"Su capacidad para interpretar finales caóticos, posicionarse con eficiencia y entregar resultados nos ofrece excelentes opciones en un amplia variedad de carreras", remató.

Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT), ganador de la etapa 1 del Tour de Romandía 2024 Getty Images

Palmarés de Dorian Godon

2018

1 etapa de la Boucles de la Mayenne

2019

1 etapa de la Boucles de la Mayenne

2020

París-Camembert

2021

París-Camembert

1 etapa del Tour de Limousin

Tour de Doubs

Copa de Francia​

2023

Flecha Brabanzona

Giro del Veneto



2024

2 etapas del Tour de Romandía

2025

