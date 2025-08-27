Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / "Siempre es bueno correr contra Tadej Pogacar, pero también hay que hacerlo cuando no está"

"Siempre es bueno correr contra Tadej Pogacar, pero también hay que hacerlo cuando no está"

Después de haber ganado el Tour de Francia en 2025, Tadej Pogacar decidió no correr la Vuelta a España y uno de sus principales rivales habló sobre su ausencia.

Tadej Pogacar, cilcista esloveno del UAE Team Emirates, fue campeón del Tour de Francia 2025
AFP
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 27, 2025 09:42 a. m.