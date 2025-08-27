"Siempre es bueno correr contra Tadej Pogacar, pero también hay que hacerlo cuando no está"

La única grande del ciclismo que le falta a Tadej Pogacar es la Vuelta a España. Y es que ganó el Giro de Italia en 2024 y el Tour de Francia en 2020, 2021, 2024 y 2025. Razón por la que se esperaba que dijera presente en la edición 80 de la ronda ibérica, pero sus planes fueron otros. De hecho, la única vez que la disputó fue en 2019, cuando finalizó en la tercera posición.

En dicha edición, fue superado por Primoz Roglic, quien se coronó campeón con un tiempo de 83h 07' 31'', y Alejandro Valverde, que se hizo con el segundo lugar, a 2' 16'' del vencedor. En el caso de 'Pogi', quedó a dos minutos y 38 segundos de la parte alta. Lo particular es que esa Vuelta a España fue la primera grande que disputó en su carrera, haciendo un podio.

Eso sí, no fue la primera vez que Tadej Pogacar fue vencido, pues en el 2022, cayó con Jonas Vingegaard, quedando segundo en el Tour de Francia, a dos minutos y 43 segundos. Además, en el 2024, volvió a perder contra el danés, también en la ronda gala, a una diferencia de tiempo de siete minutos y 29 segundos. Por eso, se ha creado una rivalidad entre ambos.

"Siempre es genial correr contra Tadej Pogacar, pero también es bueno correr cuando él no está. El Tour genera mucha atención y expectativas y eso cuesta energías. En La Vuelta, estoy solo enfocado en correr y en mi propio rendimiento", dijo Jonas Vingegaard en medio de la competencia en territorio español. Pero no fue lo único y dejó otras llamativas declaraciones.

Publicidad

"Ganar la Vuelta es un objetivo en mi carrera profesional y estoy aquí para cumplirlo. Físicamente, me hubiera beneficiado ir a la altura, pero la parte mental es igualmente importante y había que encontrar un balance", añadió, antes de cerrar con una conclusión sobre lo vivido en la pasada edición del Tour de Francia, donde culminó en la segunda plaza de la general.

"Eso le puede suceder a cualquiera en una carrera de tres semanas, con suerte ya tuve mi cuota durante este año", afirmó. Y, por último, se refirió al mano que protagonizará contra Juan Ayuso y Joao Almeida. "UAE Team Emirates XRG tiene dos corredores muy fuertes y serán mis principales adversarios a lo largo de la Vuelta a España, no me cabe duda", sentenció.