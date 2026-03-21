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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar ganó por primera vez la Milán-San Remo; la anhelaba más que el Tour de Francia

Tadej Pogacar ganó por primera vez la Milán-San Remo; la anhelaba más que el Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar había confesado hace un tiempo que cambiaría seis títulos del Tour de Francia por uno solo de la Milán-San Remo. ¡Se le cumplió el sueño!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Tadej Pogacar, ganador de la Milán-San Remo 2026.
Tadej Pogacar, ganador de la Milán-San Remo 2026.
Getty Images.

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