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Gol Caracol  / Ciclismo  / VIDEO: aficionado se 'infiltró' en plena carrera y fue rociado con agua por los ciclistas

VIDEO: aficionado se 'infiltró' en plena carrera y fue rociado con agua por los ciclistas

La Bretagne Classic se volvió viral en redes sociales y no precisamente por una gran actuación de un ciclista. Un fanático se 'coló' y se llevó su sorpresa por parte de los corredores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Ciclistas rociaron con agua a un aficionado en la Bretagne Classic.
Ciclistas rociaron con agua a un aficionado en la Bretagne Classic.
Archivo.

El ciclista español del equipo Cofidis Alex Aranburu se impuso este domingo en la Clásica Bretaña del World Tour al culminar una escapada en solitario a poco más de dos kilómetros de la línea de meta situada en la localidad francesa de Plouay. Sin embargo, la carrera se viralizó por un insólito hecho con un aficionado.

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Durante la carrera, un fanático se coló con su bicicleta y justo cuando fue rebasado por los corredores, fue rociado por agua. Liam Slock (Lotto-Intermarché) y Benjamin Thomas (Cofidis) sacaron su botella y se la salpicaron por encima sin media palabra. ¡Todo quedó grabado en VIDEO!

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Así fue el triunfo de Aranburu
El corredor vasco sorprendió con su ataque al pelotón, que no pudo reaccionar. Solo el danés Alexander Kamp (Uno-X Mobility) le opuso resistencia pero acabó cediendo cuatro segundos en la llegada. En tercera posición se clasificó el italiano Alessandro Borgo, del Barhrain-Victorius, con una desventaja de diez segundos respecto al campeón de la prueba.

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Tras su triunfo, Aramburu se mostró "supercontento": "Es una gran victoria de equipo. Todos mis compañeros han sido especialmente valiosos, como Benjamin Thomas, que se metió en la escapada. Al final, sabía que no iba a ser fácil y que había que estar muy atentos. Intenté mantener la sangre fría y darlo todo. Estoy muy orgulloso de participar en esta semana increíble de Cofidis. Es sin duda una de las victorias más bonitas de mi carrera" dijo.

La clásica francesa del WorldTour tuvo un recorrido de 228 kilómetros con llegada y salida en Plouay.

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