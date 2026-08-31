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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica venció 2-1 a Estoril, en Portugal; Jhon Durán jugó 10 minutos y Richard Ríos fue suplente

Benfica venció 2-1 a Estoril, en Portugal; Jhon Durán jugó 10 minutos y Richard Ríos fue suplente

Este lunes, en la Liga de Portugal, Benfica superó a Estoril y los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos tuvieron poco protagonismo. ¡Acá los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Jhon Durán en Benfica vs. Estoril.
Jhon Durán en Benfica vs. Estoril.
Getty Images.

El Benfica derrotó este lunes al Estoril Praia por 2-1 en la cuarta jornada de la Liga de Portugal y entre los goleadores estuvo el central francés Clément Lenglet, que juega en el conjunto lisboeta cedido por el Atlético de Madrid.

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Las 'águilas' libraron una dura batalla contra la defensa del Estoril, a la que finalmente lograron superar en el minuto 40, cuando el griego Vangelis Pavlidis aprovechó un rebote para enviar el balón al fondo de la portería defendida por Joel Robles, uno de los cuatro españoles en el once visitante.

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El tanto de Lenglet y el segundo del Benfica llegó en el minuto 51, con un misil lanzado por el defensa francés y también ex del Barcelona y del Sevilla.

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El Estoril se mantuvo en el duelo gracias a varias intervenciones del madrileño y exbético Robles, y en el minuto 81 el marroquí Yanis Begraoui acortó distancias con un remate con efecto.

A pesar de los últimos minutos de tensión, el Benfica logró mantener el resultado y los tres puntos.

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El partido también supuso el debut del nuevo fichaje del conjunto 'benfiquista', el internacional portugués João Palhinha, quien entró a mitad de la primera parte ante la lesión del argentino Enzo Barrenechea.

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