Bucaramanga reclamará los puntos ante Cali; "quieren demostrar que el juego no se debió reanudar"

La jornada dominical del fútbol profesional colombiano no culminó de la mejor manera por cuenta de los hechos que se dieron en la cancha del estadio del Deportivo Cali, en el juego contra Atlético Bucaramanga. Fue tan la gravedad del suceso, que el conjunto 'leopardo' estaría próximo a reclamar a los puntos pese al empate 1-1.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Julián Capera entre información sobre la decisión que habrían tomado las directivas del equipo santandereano.

"Atlético Bucaramanga acaba de enviar la documentación que sustenta su reclamo de los puntos. Hay algunos videos allí en los que ellos pretenden demostrar que, cuando el central del partido toma la decisión de reanudar, todavía había gente en el terreno. Había gente muy cerca intentando ingresar a la cancha. Esto, con el fin de demostrar que no estaban dadas las condiciones para la reanudación y que, en ese momento, cuando la primera persona ingresó al terreno de juego del estadio del Deportivo Cali, el partido tenía que haberse suspendido", dijo de entrada.

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Eso si, el descontento de Bucaramanga no solo fueron los desafortunados hechos con los hinchas si no también por cómo el árbitro se desenvolvió y sobre todo por el penalti sancionado al Cali en el último minuto por una polémica mano de Kevin Londoño. "Además, hay anexada a ese documento una queja formal a la Comisión Arbitral y la solicitud de que se sancione al árbitro y que no se le den partidos cercanos", agregó Capera.



Cabe recordar, que, el juego terminó convulsionado por la invasión de hinchas del Cali a la cancha y el ingreso del DT de Bucaramanga, Pablo Peirano, quien se enfrascó en una discusión con Gustavo Cuellar y demás jugadores rivales. Si bien faltaban por jugarse tres minutos más, el juez decidió dar por culminado el encuentro mientras los jugadores prácticamente ya se disponían a ingresar al túnel que los lleva al camerino.

Ahora solo queda esperar que decisión toman en la Dimayor sobre posibles sanciones y en especial la respuesta a la solicitud de los puntos por parte de los 'leopardos'.