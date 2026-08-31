Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Bucaramanga reclamará los puntos ante Cali; "quieren demostrar que el juego no se debió reanudar"

Bucaramanga reclamará los puntos ante Cali; "quieren demostrar que el juego no se debió reanudar"

Este lunes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Julián Capera reveló la decisión que tomó en las últimas horas Atlético Bucaramanga respecto a su visita al Deportivo Cali.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
Comparta en:
Cali vs. Bucaramanga.
Cali vs. Bucaramanga.
Bucaramanga.

La jornada dominical del fútbol profesional colombiano no culminó de la mejor manera por cuenta de los hechos que se dieron en la cancha del estadio del Deportivo Cali, en el juego contra Atlético Bucaramanga. Fue tan la gravedad del suceso, que el conjunto 'leopardo' estaría próximo a reclamar a los puntos pese al empate 1-1.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Julián Capera entre información sobre la decisión que habrían tomado las directivas del equipo santandereano.

Estadio Pascual Guerrero luego del terremoto en Colombia
Fútbol Colombiano

Buenas noticias para el América; en Cali hay novedad con el Pascual Guerrero

Gabriel Jesus, delantero brasileño.
Gol Caracol

Gabriel Jesus, disfrutó del Barcelona vs. Rayo Vallecano, antes de firmar y ser presentado

Johan Mojica; nuevo jugador del Getafe
Gol Caracol

Johan Mojica jugó los 90' minutos en la caída del Getafe 1-0 ante Osasuna en La Liga de España

Últimas noticias

David Ospina Selección Colombia
Fútbol Colombiano

David Ospina cumplió 38 años; entre la felicitaciones de Nacional y el suspenso sobre su futuro

Alfredo Arias, DT de Junior.
Fútbol Colombiano

Junior despidió a Alfredo Arias y suenan dos candidatos; uno ya lo dirigió y le fue mal

"Atlético Bucaramanga acaba de enviar la documentación que sustenta su reclamo de los puntos. Hay algunos videos allí en los que ellos pretenden demostrar que, cuando el central del partido toma la decisión de reanudar, todavía había gente en el terreno. Había gente muy cerca intentando ingresar a la cancha. Esto, con el fin de demostrar que no estaban dadas las condiciones para la reanudación y que, en ese momento, cuando la primera persona ingresó al terreno de juego del estadio del Deportivo Cali, el partido tenía que haberse suspendido", dijo de entrada.

Publicidad

Eso si, el descontento de Bucaramanga no solo fueron los desafortunados hechos con los hinchas si no también por cómo el árbitro se desenvolvió y sobre todo por el penalti sancionado al Cali en el último minuto por una polémica mano de Kevin Londoño. "Además, hay anexada a ese documento una queja formal a la Comisión Arbitral y la solicitud de que se sancione al árbitro y que no se le den partidos cercanos", agregó Capera.

Cabe recordar, que, el juego terminó convulsionado por la invasión de hinchas del Cali a la cancha y el ingreso del DT de Bucaramanga, Pablo Peirano, quien se enfrascó en una discusión con Gustavo Cuellar y demás jugadores rivales. Si bien faltaban por jugarse tres minutos más, el juez decidió dar por culminado el encuentro mientras los jugadores prácticamente ya se disponían a ingresar al túnel que los lleva al camerino.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Ahora solo queda esperar que decisión toman en la Dimayor sobre posibles sanciones y en especial la respuesta a la solicitud de los puntos por parte de los 'leopardos'.

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina.
Gol Caracol

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina; los números que lo convirtieron en leyenda

Vuelta a España 2026 - Etapa 10.
Ciclismo

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 10

Neyser Villarreal
Colombianos en el exterior

Panorama oscuro para Neyser Villarreal con Cruzeiro; “jugador perjudicado”, comentan en Brasil

Publicidad

Relacionados

Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga

Liga BetPlay

Pablo Peirano

Publicidad

Publicidad

Publicidad