Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 10

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 10

Este martes, la décima jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 185 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra. ¡No se la pierda la carrera!

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
Comparta en:
Vuelta a España 2026 - Etapa 10.
Vuelta a España 2026 - Etapa 10.
La Vuelta.

El pelotón de la Vuelta a España 2026 vuelve a la actividad después de la jornada de descanso para la disputa de la décima etapa entre las localidades de Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Por territorio albaceteño (sureste de España), el recorrido ofrece 3 dificultades de tercera categoría. La escapada tendrá opciones serias, y los favoritos, siempre que sea controlada, podrán ahorrar algunas fuerzas para la montaña de esta semana. El final presenta un repecho que puede servir de aliciente para un desenlace emocionante.

Neyser Villarreal
Colombianos en el exterior

Panorama oscuro para Neyser Villarreal con Cruzeiro; “jugador perjudicado”, comentan en Brasil

Luis Díaz Bayern Múnich
Gol Caracol

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich; hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV

Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina
Gol Caracol

Lluvia de mensajes para Messi tras anunciar su retiro de Argentina: "El más grande de la historia

Últimas noticias

Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Ciclismo

Santiago Buitrago; "además de la camiseta de la montaña hubiera sido bonito ganar la etapa"

Santiago Buitrago se puso la camiseta de lunares azules, tras la etapa 9.
Ciclismo

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9

La primera dificultad será el Puerto del Peralejo (3.ª, 5,2 km al 4,3 %), le seguirá el Puerto de Ayna (3.ª, 7,7 km al 4) y la última dificultad puntuable será el alto de Socovos (3.ª, 9,8 km al 3,5), a 21 kilómetros de meta. La llegada estará al final de un repecho ideal para rematadores.

Publicidad

Saldrá por segundo día con el maillot rojo el español Enric Mas (Movistar), con una ventaja de 1:18 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) y de 1:39 respecto al austríaco Felix Gall (Decathlon).

Perfil y altimetría de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Perfil y altimetría de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026.
Procycling Stats.

Publicidad

Hora y dónde ver la etapa 10 de la Vuelta a España 2026

Fecha: martes 1 de septiembre.

Hora de inicio de carrera: 6:00 a.m. (hora Colombia)

Hora de inicio de transmisión: 8:45 a.m. (hora Colombia).

Publicidad

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.

Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Colombianos en el exterior

Jorge Carrascal y el gol soñado con Flamengo; figura también con asistencia, en 3-0 contra Botafogo

Acción de juego en el compromiso entre Cali vs. Bucaramanga, por la Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 1-1 Bucaramanga

Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali.
Fútbol Colombiano

Rafael Dudamel; "es una vergüenza lo que hizo mi colega (Peirano), eso es una pena"

Publicidad

Relacionados

España

Vuelta a España

Colombianos Vuelta a España

Ciclistas Vuelta a España

Etapas Vuelta a España

Posiciones Vuelta a España

Harold Tejada

Iván Ramiro Sosa

Santiago Buitrago

Juan Guillermo Martínez

Primoz Roglic

Richard Carapaz

Movistar Team

UAE Emirates Team

Bora-Hansgrohe

Internacional

Ciclismo Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad