Tadej Pogacar ya fue operado de la fractura de clavícula; "sin complicaciones"

El ciclista esloveno Tadej Pogacar ha sido operado este lunes en Barcelona "con éxito" de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo el sábado en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, informó su equipo, el UAE, en un comunicado.

La intervención corrió a cargo del doctor Xavier Mir, el especialista que ha operado, entre otros, a los pilotos de MotoGP Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Jorge Martín, y tuvo lugar en el Hospital Universitario Dexeus de la capital catalana.

"Esta tarde, Tadej se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica en la clavícula izquierda tras recibir el visto bueno para proceder con la operación. La intervención ha transcurrido sin complicaciones y permanecerá ingresado en el hospital durante unos días para su seguimiento postoperatorio" explica el texto.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Getty Images.

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"Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación bajo la supervisión del equipo médico del equipo", que seguirá supervisando "de cerca" su evolución a lo largo de todo el proceso de recuperación, añade el comunicado de la escuadra emiratí.



A consecuencia de la caída, Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que tuvo que abandonar la carrera cuando iba líder.

El ciclista esloveno intentó continuar pero rápidamente se dio cuenta de que no podía. Fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario de la localidad de Gandía, donde fue sometido a los primeros exámenes, y a las 02.00 horas CET (00.00 GMT del domingo) llegó al Hospital Universitario Dexeus.

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Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.