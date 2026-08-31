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Gol Caracol  / Lamine Yamal hace historia con el Barcelona; superó registro de Kylian Mbappé y Erling Haaland

Lamine Yamal hace historia con el Barcelona; superó registro de Kylian Mbappé y Erling Haaland

En la victoria 5-2 sobre Rayo Vallecano, Lamine Yamal anotó doblete y escribió un capítulo dorado más en el fútbol con apenas 19 años. Acá el récord que batió en Europa.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Barcelona.

Con el doblete conseguido frente al Rayo Vallecano (5-2), el extremo español Lamine Yamal ya suma 51 tantos con el Barcelona, sumando todas las competiciones, y se convirtió en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas europeas en llegar al medio centenar de dianas.

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Así lo confirmó el club azulgrana, que destacó que, a sus 19 años y 49 días, el jugador catalán es, además, el jugador más joven de la historia de la entidad en alcanzar estos registros goleadores.

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Ante el Rayo, Lamine Yamal anotó el segundo tanto de su equipo, un zapatazo que entró por la escuadra, y cerró la goleada en el minuto 90 con un disparo colocado.

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Así, el internacional español se convirtió en el futbolista más joven de LaLiga, la Premier League, la Ligue 1, la Serie A y la Bundesliga en alcanzar los 50 tantos.

De esta manera, superó a otras precoces figuras del fútbol europeo como el francés Kylian Mbappé, que llegó a los 50 goles a los 19 años y 241 días, y el noruego Erling Haaland, que lo logró cuando tenía 20 años y 196 días.

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