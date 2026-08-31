Lamine Yamal hace historia con el Barcelona; superó registro de Kylian Mbappé y Erling Haaland

Con el doblete conseguido frente al Rayo Vallecano (5-2), el extremo español Lamine Yamal ya suma 51 tantos con el Barcelona, sumando todas las competiciones, y se convirtió en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas europeas en llegar al medio centenar de dianas.

Así lo confirmó el club azulgrana, que destacó que, a sus 19 años y 49 días, el jugador catalán es, además, el jugador más joven de la historia de la entidad en alcanzar estos registros goleadores.

📊 Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas en alcanzar los 5️⃣0️⃣ goles, superando los registros de Haaland y Mbappé pic.twitter.com/fJwUSBaXzG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2026

Ante el Rayo, Lamine Yamal anotó el segundo tanto de su equipo, un zapatazo que entró por la escuadra, y cerró la goleada en el minuto 90 con un disparo colocado.

Publicidad

Así, el internacional español se convirtió en el futbolista más joven de LaLiga, la Premier League, la Ligue 1, la Serie A y la Bundesliga en alcanzar los 50 tantos.



De esta manera, superó a otras precoces figuras del fútbol europeo como el francés Kylian Mbappé, que llegó a los 50 goles a los 19 años y 241 días, y el noruego Erling Haaland, que lo logró cuando tenía 20 años y 196 días.