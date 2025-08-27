¿Ineos le falló a Egan Bernal en contrarreloj de Vuelta a España? Debió poner el pecho solo

Lo que parecía una jornada para que Egan Bernal pudiera escalar posiciones en la Vuelta a España 2025 terminó siendo todo lo contrario, por lo menos para los intereses del zipaquireño.

Se trataba de una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros planos con salida y llegada en la población catalana de Figueres, jornada en la que el elenco británico Ineos Grenadiers fue quinto con 16 segundos de retraso.

En consecuencia, Bernal, que era cuarto en la clasificación general a 14 segundos del líder, ahora quedó décimo a 22 segundos del danés Jonas Vingegaard, que recuperó el primer lugar.

Y aunque las pérdidas fueron solo de 8 segundos, lo visto en la carretera demostró el desorden y falta de preparación del Ineos para esta fracción, pese a que hubo ensayo de los corredores en el mismo trazado para sincronizar movimientos.

¿Ineos le falló a Egan Bernal en la contrarreloj por equipos?

Todo comenzó a salirse de control desde el sexto kilómetro, cuando se desbarató la formación gracias que empezaron a quedarse hombres como el también ‘cafetero’ Brandon Rivera. Luego perdieron el paso el luxemburgués Bob Jungles, el monegasco Victor Langellotti y el británico Magnus Sheffield.

En consecuencia, solo quedó un grupo de 4 corredores luchando por hacer un buen tiempo, aunque lo particular fue que Egan Bernal, jefe de filas y quien todos deberían arropar y asistir, debió ponerse solo al frente e imponer el paso definitivo, algo opuesto a lo ocurrido en el entrenamiento, donde todo el plantel rodeaba a Bernal.

Con el ‘escarabajo’, que cruzó la meta encabezando su equipo, arribaron el contrarrelojista italiano Filippo Ganna, el inglés Ben Tuner y el polaco Michal Kwiatkowski.

Ahora, Bernal deberá seguir luchando por un lugar en el podio mostrando su poderío en la montaña, ya que la llegada de la etapa 6, el jueves 28 de agosto, es en alto de primera categoría.