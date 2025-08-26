Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 4: Jonas Vingegaard perdió el liderato

Este martes 26 de agosto, la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador a Ben Turner (INEOS Grenadiers), quien sorprendió en el esprint final, ganándole a Jasper Philipsen.

Los corredores tomaron la salida en la localidad de Susa y algunos corredores no dieron espera y atacaron. Los primeros en tomar la iniciativa fueron Lukas Nerurkar y Jardi Christiaan van der Lee, sin embargo, no los dejaron ir. Louis Vervaeke, Joel Nicolau, Sean Quinn, Mario Aparicio y Kamiel Bonneu sí lograron su cometido y tomaron ventaja sobre el lote.

Mientras los escapados lograron una ventaja por encima de los dos minutos y medio, en el pelotón no se presentaban buenas noticias. Dos corredores se retiraron. Carlos García Pierna y Valentin Paret-Peintre no pudieron continuar por problemas de salud. El abandono del francés fue el más sensible, puesto que se ubicaba en la décima casilla de la clasificación general.

A partir de ese momento, los corredores de la fuga se empezaron a repartir los tres puertos de montaña de la fracción. Nicolau sumó puntos en Puerto Exilles, Louis Vervaeke en Col de Montgenevré y Sean Quinn en Col du Lautaret.

Publicidad

En ese punto, el lote aceleró, con los equipos de los esprinters a la cabeza en pro de luchar al final por la victoria. A 91 kilómetros de la meta, los fugados fueron cazados. Más adelante, Sinuhé Fernández lanzó su ofensiva, llego a estar con 46 segundos de renta, pero también fue absorbido por el pelotón.

En ese puntos los colombianos marchaban sin novedades en el grupo, hasta que Harold Tejada tuvo un percance mecánico que lo obligó a pedir asistencia.

Publicidad

Luego de los ascensos vinieron las emociones y las ofensivas en el llano. Lidl Trek se puso a trabajar y logró su cometido: Mads Pedersen sumó puntos en el esprint intermedio ubicado en Noyarey. Casi al instante, aprovechando de ese movimiento, Bruno Armirail atacó. El francés apretó paso y se puso 46 segundos por delante, pero caducó a 16 km de la meta.

Todo transcurría con tranquilidad, pero en una curva algunos ciclistas se cayeron. Jay Vine, George Bennett, Luca van Boven y Fernando Barceló se fueron contra el pavimento.

Los esprinters se pusieron al frente del grupo y el más rápido fue Ben Turner, quien puso a celebrar al INEOS Grenadiers. Jasper Philipsen y Edward Planckaert. La noticia más importante tuvo que ver con Jonas Vingegaard, quien cedió el liderato a David Gaudu.



Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 4