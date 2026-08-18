Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, las 21 etapas

La Vuelta a España 2026 está lista para comenzar y los aficionados en Colombia podrán seguir en vivo las 21 etapas de la competencia por la señal principal de Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu. Conozca los horarios de cada jornada, los recorridos y las opciones disponibles para ver por televisión y online una de las grandes carreras del ciclismo mundial.

Horarios de transmisión de todas las etapas de la Vuelta a 2026

ETAPA 1

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Día: sábado 22 de agosto.



Hora: 9:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Mónaco - Mónaco 9,4 km.)

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Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 2

Día: domingo 23 de agosto.

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Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Mónaco - Manosque (214,3 km.)

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Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 3

Día: lunes 24 de agosto.

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Hora: 8:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Gruissan Aude - Fuente Romeu (174 km.)

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Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 4

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Día: martes 25 de agosto.

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

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Recorrido: Andorra La Vella -

Andorra La Vella

(104,8 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 5

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Día: miércoles 26 de agosto

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Costa Dorada - Terres de l'Ebre (173,3 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 6

Día: jueves 27 de agosto.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Alcossebre - Castelló (177,4 km.)

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Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 7

Día: viernes 28 de agosto

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

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Recorrido: Valle de Alba - Aramón Valdelinares (149,8 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 8

Día: sábado 29 de agosto.

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Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Pucol - Xeraco (171 km.)

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Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 9

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Día: domingo 30 de agosto.

Hora: 6:00 a.m. (Colombia).

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Recorrido: La Vila Joiosa - Alto de Aitana(187,4 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).