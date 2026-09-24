Wilmar Roldán y James Rodríguez, a puras risas antes de Nacional vs. Millonarios

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron este jueves en el Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026 y antes de que rodará la pelota se viralizó un momento que protagonizaron el árbitro Wilmar Roldán y James Rodríguez.

Como es habitual, minutos antes de que iniciara el juego, ambos equipos hicieron el calentamiento en la cancha. Allí apareció James, quien fue ovacionado por los aficionados 'verdolagas'. El volante mostró muy activo y dejó una curiosa imagen.

Rodríguez Rubio se cruzó con Roldán, quien en esta ocasión apareció como cuarto árbitro del juego y asistente principal de Diego Ulloa. Ambos hablaron, se rieron y hasta se abrazaron. Sin duda alguna llamó mucha la atención la cordialidad entre los dos.

ENCUENTRO DE CRACKS 🙌



Así fue el gran abrazo entre Wilmar Roldán y James Rodríguez en la previa del Nacional vs Millonarios. El árbitro antioqueño estará hoy cumpliendo labores de 4° árbitro en el Atanasio Girardot. ¡Muchos galones en una sola foto! 😉 pic.twitter.com/jRAdnOfWO1 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 25, 2026