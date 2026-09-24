Vea el acrobático gol de Julián Angulo en Atlético Nacional vs. Millonarios, en Liga BetPlay II-2026

Millonarios abrió la cuenta en el Atanasio Girardot con gol de Julián Angulo sobre Atlético Nacional.

A los 39 minutos, el 'embajador' cobró un tiro de esquina, la pelota le pega en la espalda a William Tesillo y se estrelló en el travesaño. En el rebote, Angulo definió con una acrobacia que dejó sin respuesta a Franco Armani.

Vea el gol de Julián Angulo:

¡GOLAZO DE @MillosFCoficial QUE ABRE EL CLÁSICO CON UN GOLAZO DE JULIÁN ANGULO! Gran recurso del atacante y 1-0 lo gana el 'Embajador'. #LALIGAxWIN ⚽Ⓜ️⚽🔥 pic.twitter.com/bm7dE0bo3g — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026