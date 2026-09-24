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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el acrobático gol de Julián Angulo en Atlético Nacional vs. Millonarios, en Liga BetPlay II-2026

Vea el acrobático gol de Julián Angulo en Atlético Nacional vs. Millonarios, en Liga BetPlay II-2026

Millonarios se puso en ventaja sobre Atlético Nacional con una gran pirueta y recurso de Julián Angulo luego de un tiro de esquina. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Julián Angulo, jugador de Millonarios.
Julián Angulo, jugador de Millonarios.
Millonarios.

Millonarios abrió la cuenta en el Atanasio Girardot con gol de Julián Angulo sobre Atlético Nacional.

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A los 39 minutos, el 'embajador' cobró un tiro de esquina, la pelota le pega en la espalda a William Tesillo y se estrelló en el travesaño. En el rebote, Angulo definió con una acrobacia que dejó sin respuesta a Franco Armani.

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