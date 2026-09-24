Cristian 'Chicho' Arango, entre lágrimas, tras sufrir delicada lesión; James Rodríguez lo consoló

A Cristian 'Chicho' Arango no le han salido las cosas en Atlético Nacional. A pesar de que era su gran sueño, no ha logrado consolidarse y, en las oportunidades que ha tenido, no ha podido brillar en el campo de juego. Además, este jueves 24 de septiembre, le pasó lo peor, en el partido contra Millonarios, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

Cuando transcurría el minuto ocho, el atacante del 'verdolaga' fue a disputar la pelota con Stiven Vega y tuvo la mala suerte de que se le trabó la pierna derecha. De inmediato, cayó al suelo, se retorció de dolor, fue atendido por los médicos y salió en camilla. Minutos más tarde, regresó a la cancha y lo intentó, pero no pudo por el fuerte dolor.

Se tomó la decisión de que no continuara en el encuentro, siendo reemplazado por Andrés Sarmiento. Sin embargo, las imágenes se quedaron con Cristian 'Chicho' Arango, quien lloró de manera desconsolada, siendo abrazado por varios de sus compañeros en el banco de suplentes, entre ellos, James Rodríguez, que incluso le habló al oído.

Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Atlético Nacional. X de @nacionaloficial

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Vea la lesión de Cristian 'Chicho' Arango en Nacional vs Millonarios

¡SE PRENDEN LAS ALARMAS EN NACIONAL! Cristian 'Chicho' Arango sale de la cancha por un golpe con Stiven Vega. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/qh9hcDJWSs — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026