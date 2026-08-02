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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Bayern Múnich no llegó el mismo Luis Díaz de antes; en Alemania no lo pasan por alto

A Bayern Múnich no llegó el mismo Luis Díaz de antes; en Alemania no lo pasan por alto

El colombiano es centro de atención en los medios alemanes, debido a importante cambio con el que llegó a la concentración del cuadro 'bávaro', en su inicio de gira asiática.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto:
AFP

Luis Díaz ya empezó a marcar la diferencia en Alemania, a solo horas de incorporarse nuevamente con el Bayern Múnich, de cara a lo que será esta pretemporada, pensando en todo lo que viene para la nueva campaña.

Y es que, a pesar de que el guajiro todavía no ha empezado a mostrar su magia en el terreno de juego; sí que ya marca la diferencia dentro del grupo, por importante distintivo con el que llegó al conjunto ‘bávaro’, tras unos días de vacaciones.

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“La estrella del Bayern, Díaz, ya no luce así; ¡sus fans no pudieron evitar mirar!”, tituló el diario ‘BILD’, en territorio alemán, refiriéndose al colombiano y su nuevo cambio de look, que todos notaron al verlo, en su llegada a tierras asiáticas para iniciar la pretemporada con el conjunto alemán.

Desde su último encuentro con el conjunto de Múnich, el colombiano dejó una imagen diferente a la de ahora. Después del Mundial con la Selección Colombia y unos días de descanso, ‘Luchito’ se tinturó el color de su cabello de color gris, muy diferente al negro al que tenía acostumbrado a todos sus aficionados.

“A su llegada al aeropuerto, algunos lugareños se quedaron asombrados por el nuevo aspecto de una superestrella del entrenador Vincent Kompan: ¡Luis Díaz (29), que había disfrutado de unas largas vacaciones tras su participación en el Mundial con Colombia, se incorporó al equipo en Múnich el sábado, luciendo de repente un cabello completamente blanco-grisáceo!”, agregaron en el portal alemán, donde no pasaron por alto el cambio del guajiro.

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Ahora, el Bayern se centra en lo que será el duelo frente a Jeju United, el próximo martes 4 de agosto, por uno de los duelos correspondientes a la pretemporada 'bávara'.

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Se espera que Luis Díaz sume un par de minutos en este juego, pensando en retomar el ritmo físico y futbolístico, previo al inicio de la temporada.

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