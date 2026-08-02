Jhon Lucumí ya dio el sí a gigante europeo, pero Bolonia rechazó millonaria oferta y pide más

Horas de tensión se viven en territorio italiano, donde se está definiendo el futuro profesional de Jhon Lucumí; quien, luego de la Copa del Mundo con la Selección Colombia, sería blanco de varios equipos en territorio europeo de cara a este nuevo mercado de fichajes.

Y aunque en el pasado ya hubo varias ‘trabas’ para darle salida al colombiano; parece ser que ahora la disposición de Bolonia es empezar a escuchar ofertas por el central ‘cafetero’ y darle salida en esta misma ventana de transferencias. O por lo menos, esa fue la postura que habían dejado ver como club ante la opinión pública.

Sin embargo, no todo parece que serpa así de fácil para el futbolista colombiano, quien está a la espera de solucionar su futuro, sea en otro equipo italiano, en uno turco o en Inglaterra; país en el que varios ya han mostrado interés por hacerse con sus derechos.

Jhon #Lucumì has given his priority to #Juventus and is waiting for Bianconeri. #Juve have offered €17M to #Bologna to try to sign the centre-back, but Rossoblù want more (25M). Two Super Lig and Two Premier League Clubs are interested in the colombian player. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2026

El periodista Nicolò Schira, quien es especialista en temas de transferencias; en las últimas horas se refirió a varios detalles referentes al defensor colombiano, quien es fuertemente buscado por la Juventus de Turín; incluso, el mismo futbolista le habría dado prioridad al cuadro italiano por encima de otras ofertas, que poco a poco ya empiezan a llegar a las oficinas de Bolonia.



“Jhon Lucumí ha dado prioridad a Juventus y está esperando a los ‘Bianconeri’”, indicó de entrada dicho periodista, quien también reveló la propuesta económica que ofrecieron por el central colombiano, y que fue posteriormente rechazada por el club dueño de sus derechos: “Juve ha ofrecido 17M€ a Bolonia para intentar fichar al defensa central, pero los Rossoblù quieren más (25M)”.

Publicidad

Ante este panorama, hay varios equipos que se mantienen al pendiente de la operación y, pese a la prioridad que le da el colombiano a los ‘bianconeros’; hay varios equipos que todavía están a la espera para poder ir por el ‘cafetero’. “Dos clubes de la Super Lig (Turquía) y dos de la Premier League están interesados en el jugador colombiano”, citó Nicolò Schira en su cuenta oficial de X.

Jhon Lucumí, defensa central colombiano del Bologna, cambiará de director técnico para la próxima temporada AFP

Los próximos días serán fundamentales para determinar si Lucumí se queda en Bolonia, o, si por el contrario, la Juventus puede llegar a un acuerdo por el central de 28 años. Además, también está la posibilidad de que 'Lucu' emigre a otra liga europea, pero eso solo dependerá de las negociaciones y acuerdos a los que se lleguen en este último mes de mercado