Luis Díaz y la inesperada noticia que puede cambiar su futuro en el Bayern Múnich

La temporada del fútbol en el viejo continente apenas esta comenzando, sin embargo, hay un equipo que ya mete miedo por su gran nivel y rendimiento. Se trata del Bayern Múnich, club que registra una campaña perfecta en la Bundesliga de Alemania con 24 puntos en ocho fechas disputadas. En gran parte se debe a jugadores como Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz. No obstante, el estratega Vincent Kompany ha sido pieza fundamental con su gestión de grupo y estilo de juego.

Kompany, de apenas 39 años, sabe la presión que existe en un equipo bávaro gracias a las experiencias en su carrera como futbolista, ya que defendió las camisetas de Manchester City y la Selección de Bélgica. Su trabajo ha sido tan notable que la prensa inglesa confirmó que los 'citizens' están interesados en él.

“El Bayern probablemente tenga en mente que el Manchester City estará interesado en Kompany en algún momento cuando Pep Guardiola se retire. Sería interesante saber si Kompany tiene alguna cláusula en su contrato. Christoph Freund, [el director deportivo del Bayern], no reveló nada al respecto el miércoles por la noche, pero tampoco lo desmintió por completo”, contó el periodista Dietmar Hamann en 'Sky Sports'.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich de Luis Díaz AFP

Kompany renovó recientemente con el Bayern Múnich y todo apunta a que justamente extendieron los términos y mantuvieron una clausula importante en dado caso de que otro club quiera arrebatárselo a los alemanes.

Y es que a pesar de su juventud y lo poco que lleva desempeñándose como entrenador, el estratega belga registra números impresionantes: en 260 partidos, ganó en 133 veces, empató en 67 ocasiones y sufrió 60 derrotas, para un rendimiento del 59,7%. En cuanto a títulos no se ha quedado atrás, puesto que sacó campeón del Burnley en la segunda división inglesa 2022-23 y levantó los trofeos de Bundesliga y Supercop de Alemania con el Bayern Múnich.

Cabe recordar que la primera experiencia de Kompany en el banquillo fue con Anderlecht entre 2019 y 2022.