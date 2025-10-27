Selección Colombia femenina, a seguir con paso firme; visita a Ecuador con Linda Caicedo a la cabeza

Ecuador y Colombia propondrán este martes un duelo de los equipos más contundentes del torneo por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina, tras las goleadas que propinaron en el debut del torneo a Bolivia y Perú, respectivamente.

Mientras Ecuador goleó por 0-4 a domicilio de Bolivia en la altitud de El Alto, Colombia venció a Perú por 4-1 jugando de local.

Ecuador procurará borrar la pálida imagen que dejó en la reciente Copa América Femenina de la que fue anfitriona, y en la que quedó eliminada en la fase de Grupos tras una victoria, un empate, dos derrotas y en la que quedo penúltima en el Grupo A.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ratificó, para la Liga de Naciones, al seleccionador local Eduardo Moscoso, pues conoce muy bien a la plantilla y sostiene el proceso que preparó en la pasada Copa América Femenina.

Con reajustes necesarios en la plantilla, en la que ha ensamblado juventud con experiencia, técnica y velocidad, Moscoso comenzó a ver los frutos en el reciente partido de visitante contra Bolivia.

Ecuador estará comandado por Jessy Caicedo y Mayerli Rodríguez, en defensa; en la mitad de la cancha por Fiorella Pico, Emily Arias, Karen Flores y en Ataque por Milagro Barahona y Nayeli Bolaños.

Por su parte, Colombia arrancó como uno de los favoritos de la Liga de Naciones Femenina, venciendo por 4-1 a la de Perú con destacada actuación del la centrocampista Leicy Santos y de la atacante Linda Caicedo.

Selección Colombia femenina venció 4-1 a Perú en la fecha 1 de la Liga de Naciones. afp.

Además de Santos y Caicedo, también sobresalen en el equipo Jorelyn Carabalí, en defensa, Valerin Loboa, en ataque, a las que suma la fuerza, el carácter, el don de mando y liderazgo de Daniela Montoya, de 35 años.

El cuadro dirigido por el colombiano Ángelo Marsiglia, sostiene la base con la que viene disputando varios torneos, por lo que el orden y funcionamiento van de la mano con el rendimiento y los resultados obtenidos.

Colombia dejó gratas sensaciones en la final de la Copa América Femenina en agosto pasado, disputada precisamente en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, donde enfrentará este martes a Ecuador.

El equipo comandado por Linda Caicedo, la atacante del español Real Madrid, empató por 4-4 en un vibrante partido con Brasil por el título de la Copa América, pero perdió en la definición por penaltis.