Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A futbolista colombiana salieron a defenderla por actos racistas en su contra

A futbolista colombiana salieron a defenderla por actos racistas en su contra

En una publicación en redes sociales, una jugadora colombiana fue víctima de comentarios xenófobos y por ende hubo un duro pronunciamiento del gremio de futbolistas en Chile.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Balón de fútbol.
Pelota de fútbol.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad