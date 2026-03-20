Nacional vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional, por su parte, sigue siendo el líder del campeonato, pero su entrenador, Diego Arias, está cuestionado por los aficionados porque además de haber perdido esta semana por liga con Millonarios, había caído en la fase preliminar de la Copa Sudamericana contra el equipo de Bustos a principios de marzo.

Por eso el juego de este sábado ante Internacional de Bogotá, que es cuarto con 21 unidades, será clave para empezar a retomar la confianza perdida.

Sin embargo, Arias no contará con dos de sus principales figuras, el central William Tesillo y el centrocampista Jorman Campuzano, quienes fueron expulsados en el partido ante Millonarios y se prevé que sean reemplazados por el defensor Simón García y el volante Juan Manuel Zapata, respectivamente.

Internacional, entre tanto, tratará de salir de la mala racha que trae, en la que acumula cuatro partidos sin ganar (todos empatados), y para ello su técnico, el argentino Ricardo Valiño, contará con sus mejores fichas, incluido su compatriota Agustín Irazoque; los uruguayos Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti, y el portero venezolano Wuilker Faríñez.



Partidos de la jornada 13 de la Liga BetPlay I-2026

21 de marzo

Once Caldas vs. Millonarios

Atlético Nacional vs. Internacional



22 de marzo

Alianza vs. Deportivo Cali.

Publicidad

23 de marzo

Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

Jaguares vs. Águilas Doradas.

24 de marzo

Deportivo Pereira vs.

Cúcuta Deportivo

Junior vs. Atlético Bucaramanga

Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Publicidad

25 de marzo

América de Cali vs. Llaneros



Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá, por Liga BetPlay I-2026

Fecha: sábado 21 de marzo.

Hora: 8:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Transmisión: televisión cerrada.