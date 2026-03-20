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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

Nacional vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

Este sábado 21 de marzo, Atlético Nacional e Internacional de Bogotá se enfrentarán en Medellín en lo que será un duelo directo por los primeros puestos del fútbol colombiano.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Atlético Nacional perdió con Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026
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