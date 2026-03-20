Nacional vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

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Atlético Nacional, por su parte, sigue siendo el líder del campeonato, pero su entrenador, Diego Arias, está cuestionado por los aficionados porque además de haber perdido esta semana por liga con Millonarios, había caído en la fase preliminar de la Copa Sudamericana contra el equipo de Bustos a principios de marzo.
Por eso el juego de este sábado ante Internacional de Bogotá, que es cuarto con 21 unidades, será clave para empezar a retomar la confianza perdida.
Sin embargo, Arias no contará con dos de sus principales figuras, el central William Tesillo y el centrocampista Jorman Campuzano, quienes fueron expulsados en el partido ante Millonarios y se prevé que sean reemplazados por el defensor Simón García y el volante Juan Manuel Zapata, respectivamente.
Internacional, entre tanto, tratará de salir de la mala racha que trae, en la que acumula cuatro partidos sin ganar (todos empatados), y para ello su técnico, el argentino Ricardo Valiño, contará con sus mejores fichas, incluido su compatriota Agustín Irazoque; los uruguayos Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti, y el portero venezolano Wuilker Faríñez.
21 de marzo
Once Caldas vs. Millonarios
Atlético Nacional vs. Internacional
22 de marzo
Alianza vs. Deportivo Cali.
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23 de marzo
Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima
Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín
Jaguares vs. Águilas Doradas.
24 de marzo
Deportivo Pereira vs.
Cúcuta Deportivo
Junior vs. Atlético Bucaramanga
Fortaleza vs. Deportivo Pasto
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25 de marzo
América de Cali vs. Llaneros
Fecha: sábado 21 de marzo.
Hora: 8:30 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.
Transmisión: televisión cerrada.