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Gol Caracol  / A Claudio 'Chiqui' Tapia lo sorprendieron; justicia intervino dos sedes de la AFA

A Claudio 'Chiqui' Tapia lo sorprendieron; justicia intervino dos sedes de la AFA

La Justicia requirió información de la AFA debido a una causa que investiga el presunto uso de fondos de contratos internacionales para adquirir una propiedad de 17 millones de dólares.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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AFP

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